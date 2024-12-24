Різдво без снігу та морозу? Якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня

Синоптики поділились прогнозом на 24-27 грудня

В Україні панує майже безморозна погода і вона протримається до кінця робочого тижня. Однак не обійдеться без опадів у вигляді снігу та дощу, максимальна концентрація яких буде 26 грудня.

Місцями у деяких регіонах температура упродовж 24-27 грудня вдень може сягнути +13 градусів. Хоча водночас у других областях синоптики можуть прогнозувати й добові невеликі морози, як повідомили в "Укргідрометцентр".

Погода у вівторок, 24 грудня

У цей день в Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозують дощі та сніг. А у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях очікуються лише дощі. В інших регіонах буде суха погода. У південних областях передбачається мінлива хмарність. Найтепліше вдень буде Криму — до +13 градусів вдень, а також в Херсонській, Одеській та Запорізькій областях — до +9 градусів.

Водночас "мінусова" температура очікується переважно на заході Україні й в Вінницькому та Київському регіонах.

Погода в Україні на 25 грудня

Опади на Різдво пройдуть у регіонах півдня України, окрім Дніпропетровської області. Водночас опади у вигляді дощу та снігу пануватимуть у певних областях заходу, а саме Львівській, Ужгородській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

В інших регіонах України прогнозується мінлива хмарність та суха погода.

Найвищий показник на термометрі буде в Криму, до +10 градусів. На заході очікуються морози, а найбільші у Львівській області — до -3 вдень. Крім того, невеликі мінуси прогнозуються у Київській та Чернігівській областях.

Погода в Україні на 26 грудня

Дощова ситуація зачепить більшу частину України. Дощі зі снігом очікуються у південних областях та Кіровоградській області, але у Криму буде просто дощ. Водночас сніжитиме У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях.

Схід України та Волинська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Київська, Чернігівська і Сумська області будуть насолоджуватись сухою погодою.

Найбільше тепло відчує на собі Крим, до +7 градусів вдень. Морози максимально проявлять себе на заході, до -4 градусів у нічний час, та в деяких центральних областях — до -3 градусів.

Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня

Цей день пройде без опадів по всій Україні. Морози протягом дня та ночі очікуються на заході (окрім Ужгородської та Чернівецької областей), в центрі, (окрім Полтавської області) та на сході. Південь буде насолоджуватись "плюсовою" температурою постійно.

Максимальні мінуси прогнозуються до -4 градусів вночі та до -1 градусу вдень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на Різдво у Києві.