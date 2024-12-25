Приватний сектор ОПК значно випереджає держпідприємства у виробництві зброї та боєприпасів

Приватний сектор ОПК трансформувався після 2022 року та значно випереджає державні підприємства у виробництві зброї та боєприпасів.

Про це в інтервʼю виданню Forbes заявив виконавчий директор Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров. Він також додав, що якщо раніше ключову роль відігравали державні підприємства, то зараз приватний сектор стає локомотивом розвитку галузі.

"Ринок вітчизняного ОПК із 2022 року змінився кардинально. Якщо до повномасштабного вторгнення переважну роль на ньому займали державні підприємства, що випускали радянську продукцію та орієнтувалися на експорт до африканських чи арабських країн, то зараз приватні підприємства вже суттєво випереджають державні за обсягами поставленої продукції", – зазначив Гончаров.

Він також наголосив, що діяльність Асоціації спрямована на розвиток спроможностей приватних виробників, зокрема, через кооперацію з державними підприємствами та міжнародними лідерами оборонної сфери.