"Люди один до одного більше не ходять": як виживає село в Україні, де залишилося лише 80 мешканців (відео)

Населений пункт занепадає

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У селі Яснобір (Костопільська громада, Рівненська область) на сьогодні залишилося близько 80 мешканців, переважну більшість яких становлять люди пенсійного віку. Населений пункт, де колись вирувало життя, за останні роки суттєво спорожнів.

Кілька років тому у Ясноборі припинили роботу місцевий магазин та сільський клуб, повідомляє "Суспільне". Саме про дім культури місцеві жителі шкодують найбільше, адже довгий час він залишався центром дозвілля та головним об’єктом, який об’єднував людей для спілкування з сусідніми селами.

Яснобір знаходиться за 50 км від обласного центру/Фото: Screenshot

Минуле та культурне життя:

Місцеві жителі та працівники культури згадують, як раніше село було дуже активним: у клубі постійно проходили концерти, дискотеки, свята (Купала, Масляна), на які з’їжджалась молодь із навколишніх сіл. Однак через пандемію коронавірусу та великої війни життя в селі сильно змінилося.

Яснобір спорожнів через велику війну/Фото: Screenshot

Легенда про назву

Існує переказ, що назва села пов’язана з часами польсько-австрійських протистоянь та князем Островським, якого врятував воїн, на прізвище Бурячинський. На подяку князь подарував йому землі на гарній галявині, де згодом утворилося поселення з назвою Ясний Бір.

Кінь пасеться у Ясноборі/Фото: Screenshot

Спогади старожилів

Найстарша мешканка села Галина Потапчук (85 років) розповіла про те, як влаштувалася у Ясноборі, працювала на фермі, а також у медпункті та клубі. Нині вона живе великою родиною із сином, невісткою та допомагає няньчити правнуків.

"Одразу в селі було дуже весело, дуже. В нас тут граб стояв, то в неділю чи на якесь свято посходяться сюди під той граб, посідають, вже щось розмовляють. І одне до другого приходили, а тепер вже все. Тепер люди одне до другого не ходять чогось, не знаю — нема про що говорити", — розповіла Галина Потапчук.

Галина Потапчук/Фото: Screenshot

Сучасні реалії

Село сильно зменшилося, дітей майже немає (в перший клас пішло лише троє дітей), закрився магазин, виникають побутові труднощі. Проте місцеві жителі цінують природу, тишу, гарний ставок і зберігають теплі добросусідські стосунки.

Магазин "Продукти" давно закрився/Фото: Screenshot

Раніше "Телеграф" розповідав про сторічний будинок на Рівненщині. Подружжя створило там музей зі старовинними предметами побуту, вишивкою та колискою, щоб зберегти пам’ять про рідних та показати дітям, як жили попередні покоління.