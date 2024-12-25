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Як оформити відстрочку від мобілізації за кордоном

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловіки, які виїхали з країни, мають дотримуватися правил військового обліку

Військовозобов'язані громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації двома способами — особистої подачі документів у ТЦК та СП або дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Однак, останній варіант доступний лише за певними умовами.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Відстрочку можуть оформити лише ті, хто перебуває на обліку в районному ТЦК та СП, дані про який внесені до реєстру "Оберіг".

Дистанційне оформлення можливе за трьома підставами:

  • інвалідність І-ІІІ групи (з дійсним пенсійним посвідченням);
  • утримання трьох і більше дітей до 18 років (від одного шлюбу);
  • навчання на денній чи дуальній формі (за дотриманням послідовності).

Як зазначають юристи, всі інші підстави для відстрочки вимагають особистої подачі документів, а перебуваючи за кордоном, це неможливо.

Процедура оформлення

Для отримання відстрочки військовозобов’язаний повинен:

  • Зібрати документи, які підтверджують право на відстрочку.
  • Написати заяву на відстрочку.
  • Подати документи на розгляд до комісії ТЦК з питань відстрочки.
  • Дочекатися рішення комісії.
  • Отримати довідку про відстрочку та внесення даних до реєстру військовозобов’язаних.

"Важливо, що заява на відстрочку подається військовозобовʼязаним особисто. Подача документів поштою законодавством не передбачено. У випадку, якщо військовозобовʼязаний не перебуває на обліку перед оформленням відстрочки необхідно пройти процедуру оновлення військово-облікових даних та взяття на облік", — пояснюють правознавці.

Обов’язки військовозобов’язаних за кордоном

Чоловіки, які перебувають за межами України, зобов’язані дотримуватися правил військового обліку:

  • з’являтися за повісткою;
  • оновлювати військово-облікові дані;
  • перебувати на обліку в районному ТЦК та СП.

Порушення цих правил може призвести до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 210-1 КУпАП. За порушення правил військового обліку передбачено штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас оформлення відстрочки є правом, а не обов’язком. Ті, хто не мають можливості отримати відстрочку під час перебування за кордоном, не підлягають покаранню за її відсутність, додали юристи.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Постанова Кабміну №560 визначає категорії громадян, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації.

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