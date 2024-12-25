Як оформити відстрочку від мобілізації за кордоном

Чоловіки, які виїхали з країни, мають дотримуватися правил військового обліку

Військовозобов'язані громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації двома способами — особистої подачі документів у ТЦК та СП або дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Однак, останній варіант доступний лише за певними умовами.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "INSEININ". Відстрочку можуть оформити лише ті, хто перебуває на обліку в районному ТЦК та СП, дані про який внесені до реєстру "Оберіг".

Дистанційне оформлення можливе за трьома підставами:

інвалідність І-ІІІ групи (з дійсним пенсійним посвідченням);

(з дійсним пенсійним посвідченням); утримання трьох і більше дітей до 18 років (від одного шлюбу);

(від одного шлюбу); навчання на денній чи дуальній формі (за дотриманням послідовності).

Як зазначають юристи, всі інші підстави для відстрочки вимагають особистої подачі документів, а перебуваючи за кордоном, це неможливо .

Процедура оформлення

Для отримання відстрочки військовозобов’язаний повинен:

Зібрати документи, які підтверджують право на відстрочку.

Написати заяву на відстрочку.

Подати документи на розгляд до комісії ТЦК з питань відстрочки.

Дочекатися рішення комісії.

Отримати довідку про відстрочку та внесення даних до реєстру військовозобов’язаних.

"Важливо, що заява на відстрочку подається військовозобовʼязаним особисто. Подача документів поштою законодавством не передбачено . У випадку, якщо військовозобовʼязаний не перебуває на обліку перед оформленням відстрочки необхідно пройти процедуру оновлення військово-облікових даних та взяття на облік", — пояснюють правознавці.

Обов’язки військовозобов’язаних за кордоном

Чоловіки, які перебувають за межами України, зобов’язані дотримуватися правил військового обліку:

з’являтися за повісткою;

оновлювати військово-облікові дані;

перебувати на обліку в районному ТЦК та СП.

Порушення цих правил може призвести до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 210-1 КУпАП. За порушення правил військового обліку передбачено штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас оформлення відстрочки є правом, а не обов’язком. Ті, хто не мають можливості отримати відстрочку під час перебування за кордоном, не підлягають покаранню за її відсутність, додали юристи.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації з 1 січня. Постанова Кабміну №560 визначає категорії громадян, які мають право на відстрочку або звільнення від мобілізації.