Как оформить отсрочку от мобилизации за границей

Мужчины, которые выехали из страны, должны соблюдать правила воинского учета

Военнообязанные граждане могут оформить отсрочку от мобилизации двумя способами – личной подачи документов в ТЦК и СП или дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Однако последний вариант доступен только по определенным условиям.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Отсрочку могут оформить только те, кто стоит на учете в районном ТЦК и СП, данные о котором внесены в реестр "Оберег".

Дистанционное оформление возможно по трем основаниям:

инвалидность I-III группы (с действительным пенсионным удостоверением);

(с действительным пенсионным удостоверением); содержание трех и более детей до 18 лет (от одного брака);

(от одного брака); обучение на дневной или дуальной форме (за соблюдением последовательности).

Как отмечают юристы, все остальные основания для отсрочки требуют личной подачи документов, а, находясь за границей, это невозможно .

Процедура оформления

Для получения отсрочки военнообязанный должен:

Собрать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Написать заявление на отсрочку.

Подать документы на рассмотрение в комиссию ТЦК по вопросам отсрочки.

Дождаться решения комиссии.

Получить справку об отсрочке и внесении данных в реестр военнообязанных.

"Важно, что заявление на отсрочку подается военнообязанным лично. Подача документов по почте законодательством не предусмотрена . В случае, если военнообязанный не состоит на учете перед оформлением отсрочки, необходимо пройти процедуру обновления военно-учетных данных и взятие на учет", — объясняют правоведы.

Обязанности военнообязанных за границей

Мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны соблюдать правила воинского учета:

появляться за повесткой;

обновлять военно-учетные данные;

стоять на учете в районном ТЦК и СП.

Нарушение этих правил может привести к административной ответственности согласно ст. 210-1 КУоАП. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В то же время, оформление отсрочки является правом, а не обязанностью. Те, кто не имеет возможности получить отсрочку во время пребывания за границей, не подлежат наказанию за ее отсутствие, добавили юристы.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Постановление Кабмина №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации.