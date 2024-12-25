Как оформить отсрочку от мобилизации за границей
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Мужчины, которые выехали из страны, должны соблюдать правила воинского учета
Военнообязанные граждане могут оформить отсрочку от мобилизации двумя способами – личной подачи документов в ТЦК и СП или дистанционно через мобильное приложение "Резерв+". Однако последний вариант доступен только по определенным условиям.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Отсрочку могут оформить только те, кто стоит на учете в районном ТЦК и СП, данные о котором внесены в реестр "Оберег".
Дистанционное оформление возможно по трем основаниям:
- инвалидность I-III группы (с действительным пенсионным удостоверением);
- содержание трех и более детей до 18 лет (от одного брака);
- обучение на дневной или дуальной форме (за соблюдением последовательности).
Как отмечают юристы, все остальные основания для отсрочки требуют личной подачи документов, а, находясь за границей, это невозможно.
Процедура оформления
Для получения отсрочки военнообязанный должен:
- Собрать документы, подтверждающие право на отсрочку.
- Написать заявление на отсрочку.
- Подать документы на рассмотрение в комиссию ТЦК по вопросам отсрочки.
- Дождаться решения комиссии.
- Получить справку об отсрочке и внесении данных в реестр военнообязанных.
"Важно, что заявление на отсрочку подается военнообязанным лично. Подача документов по почте законодательством не предусмотрена. В случае, если военнообязанный не состоит на учете перед оформлением отсрочки, необходимо пройти процедуру обновления военно-учетных данных и взятие на учет", — объясняют правоведы.
Обязанности военнообязанных за границей
Мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны соблюдать правила воинского учета:
- появляться за повесткой;
- обновлять военно-учетные данные;
- стоять на учете в районном ТЦК и СП.
Нарушение этих правил может привести к административной ответственности согласно ст. 210-1 КУоАП. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.
В то же время, оформление отсрочки является правом, а не обязанностью. Те, кто не имеет возможности получить отсрочку во время пребывания за границей, не подлежат наказанию за ее отсутствие, добавили юристы.
Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Постановление Кабмина №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации.