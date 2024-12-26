Нардеп заявив, що на тисячу гривень влаштує новорічний стіл для своєї родини й йому вистачить цих грошей

За його словами, зараз не до святкувань

Народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Соломчук заявив, що новорічну вечерю він влаштовувати не буде, адже зараз "не до святкового столу". Тому на вечерю 31 грудня він витратить стільки ж грошей "як і на будь-яку іншу".

Про це йшлося в ефірі "Новини Live". На уточнювальне запитання ведучих, яку саме суму грошей він витрачає на звичайну вечерю, нардеп чітко не відповів.

"Ну на 1000 гривень депутат не з'їдає, це дуже великий об'єм їжі", — сказав Соломчук.

Ведуча уточнила, чи говорить він про родинну вечерю. Нардеп відповів ствердно, проте виглядав дуже невпевнено. Від його відповідей склалося враження, що він або не знає, скільки грошів йде на одну вечерю в його родині, чи не хотів озвучити суму.

"Ну так, дивлячись що їсти, напевно", — заявив Соломчук.

Тим часом, як розповідав "Телеграф", за оцінкою директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенка, у порівнянні з минулим роком вартість новорічного столу зросла на 24,8%. Цього року традиційна новорічна вечеря для родини з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 3 594 гривні. Такі висновки він зробив опираючись на дані моніторингу цін у провідних супермаркетах України станом на середину грудня 2024 року.