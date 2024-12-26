Нардеп заявил, что на тысячу гривен устроит новогодний стол для своей семьи и ему хватит этих денег

По его словам, сейчас не до празднований

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук заявил, что новогодний ужин он устраивать не будет, ведь сейчас "не до праздничного стола". Поэтому на ужин 31 декабря он потратит столько же денег "как и на любой другой".

Об этом шла речь в эфире "Новости Live". На уточняющий вопрос ведущих, какую сумму денег он тратит на обычный ужин, нардеп четко не ответил.

"Ну на 1000 гривен депутат не съедает, это очень большой объем еды", — сказал Соломчук.

Ведущая уточнила, говорит ли он об ужине с семьей. Нардеп ответил утвердительно, но выглядел очень неуверенно. От его ответов создалось впечатление, что он либо не знает, сколько денег уходит на один ужин в его семье, или не хотел озвучить сумму.

"Ну да, смотря что есть, наверное", — заявил Соломчук.

Тем временем, как рассказывал "Телеграф", по оценке директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко, по сравнению с прошлым годом стоимость новогоднего стола выросла на 24,8%. В этом году традиционный новогодний ужин для семьи из четырех человек будет стоить примерно 3 594 гривны. Такие выводы он сделал, опираясь на данные мониторинга цен в ведущих супермаркетах Украины по состоянию на середину декабря 2024 года.