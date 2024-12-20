Командир 221 бригади, де знущались з військових, сплатив величезну заставу і вийшов з-під варти

Побережнюк вийшов на волю

Командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти після внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Напередодні, 19 грудня, суд обрав Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави.

Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає "Суспільне". Наразі у прокуратурі не розголошують, хто саме вніс кошти – сам підозрюваний чи інші особи.

Джерела РБК кажуть, що заставу за командира, ймовірно, внесли його побратими.

За матеріалами слідства, командира бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем. Слідчі встановили, що Олег Побережнюк залучав військовослужбовців своєї бригади до будівництва приватного будинку на території Хмельницької області.

Військові замість виконання своїх безпосередніх службових обов'язків були змушені працювати на будівництві житла командира. Правоохоронці задокументували факти незаконного використання особового складу бригади на приватному будівництві.

Розслідування щодо зловживань у військовій частині триває. Слідчі дії проводяться для встановлення всіх обставин правопорушення та можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності.

Справа щодо зловживань у 211-й понтонно-мостовій бригаді набула розголосу після оприлюднення інформації про побиття військових, вимагання в них грошей та використання на приватному будівництві. Розслідування виявило факти порушення прав військовослужбовців та зловживання службовим становищем з боку командування. Крім того, над ними знущались — прив’язували до хреста і жорстоко били. Цією справою займається ДБР.

Раніше "Телеграф" писав, що у Генштабі вже відреагували на скандал в одній із бригад ЗСУ. Хрещеник командира знущався з товаришів по службі і вимагав з них гроші.