Офицеру, издевавшемуся над военными, сообщили о подозрении, но не смогли задержать

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады, подозреваемому в издевательстве над солдатами. В настоящее время офицер скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Следствие установило многочисленные факты применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия на своих подчиненных.

Следует отметить, что ГБР не называет имя подозреваемого. Однако, вероятно, речь идет о Владиславе Пастухе. По данным СМИ, он является сыном начальника штаба бригады подполковника Валерия Пастуха и крестником комбрига Олега Побережнюка.

По данным правоохранителей, в последних числах февраля 2024 года в Днепропетровской области подозреваемый избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил избивать подчиненного.

Кроме того, через месяц, находясь уже в Авдеевке Донецкой области, старший лейтенант снова избил этого же солдата и приказал военнослужащим поднять избитого с земли, приставить к деревянной конструкции в виде креста, привязать за руки к ней. В таком положении последний находился около четырех часов.

ГБР обнародовала фото с подозреваемым, которое уже публиковалось в СМИ. На нем, по данным журналистов, изображен именно Владислав Пастух.

Также зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в интернете видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания. После этого старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо. Также, в мае 2024 года в Харьковской области он избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты".

В ГБР подчеркнули, что следствие продолжает устанавливать другие факты насилия над солдатами в бригаде. Старший лейтенант подозревается в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения и самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 УК Украины). После задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу.

Напомним, 20 декабря командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи после внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен. Накануне, 19 декабря, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога.