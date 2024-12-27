Не всі українці зможуть стати на військовий облік за кордоном

Зміни в законодавстві вплинули на взяття чоловіків на облік

Громадяни України, навіть перебуваючи за кордоном, зобов’язані стояти на військовому обліку. Процедура взяття на облік передбачає особисту присутність у районному ТЦК та СП.

Юристи адвокатської компанії "INSEININ" пояснили, чи можна стати на облік за кордоном. Процедура взяття на військовий облік передбачає кілька етапів:

прибуття до ТЦК та СП за місцем реєстрації;

надання копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, сімейний стан, військово-обліковий документ тощо);

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для визначення придатності до служби;

присвоєння військово-облікової спеціальності;

виготовлення військово-облікового документа та внесення даних у реєстр;

внесення військово-облікових даних в реєстр військовозобовʼязаних.

Закордонні дипломатичні установи України більше не приймають заяви на взяття на військовий облік. До червня 2024 року така функція діяла, але наразі консульства можуть лише оформити документи про вибуття з обліку, якщо перебування за кордоном триває понад три місяці.

Юристи наголошують: "Взяття на військовий облік військовозобовʼязаних без особистої присутності та перебуваючи за кордоном чинним законодавством не передбачене".

Для молодих громадян, які перебувають за кордоном, діє спрощена процедура відповідно до Постанови КМУ №932. У таких випадках:

дані військовозобов’язаних вносяться до Єдиного реєстру призовників автоматично;

інформація передається під час оформлення або обміну паспорта через Державну міграційну службу (ДМС);

особиста присутність у ТЦК та проходження медичного огляду не потрібні.

Ці відомості передаються до Міністерства оборони для подальшого внесення до реєстру.

Раніше "Телеграф" писав, які дані військовозобов'язані повинні оновлювати в ТЦК. В деяких випадках не потрібно особисто звертатися у військкомат.