Не все украинцы смогут встать на воинский учет за границей

Изменения в законодательстве повлияли на взятие мужчин на учет

Граждане Украины, даже находясь за границей, обязаны стоять на воинском учете. Процедура взятия на учет подразумевает личное присутствие в районном ТЦК и СП.

Юристы адвокатской компании "INSEININ" объяснили, можно ли стать на учет за границей. Процедура взятия на воинский учет предполагает несколько этапов:

прибытие в ТЦК и СП по месту регистрации;

предоставление копий документов (паспорт, идентификационный код, документы об образовании, семейном положении, военно-учетном документе и т.п.);

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения пригодности к службе;

присвоение военно-учетной специальности;

изготовление военно-учетного документа и внесение данных в реестр;

внесение военно-учетных данных в реестр военнообязанных.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины больше не принимают заявления о взятии на воинский учет. До июня 2024 года такая функция действовала, но консульства могут только оформить документы о выбытии из учета, если пребывание за границей длится более трех месяцев.

Юристы подчеркивают: "Взятие на воинский учет военнообязанных без личного присутствия и пребывая за границей действующим законодательством не предусмотрено".

Для находящихся за рубежом молодых граждан действует упрощенная процедура в соответствии с Постановлением КМУ №932. В таких случаях:

данные военнообязанных вносятся в Единый реестр призывников автоматически;

информация передается при оформлении или обмене паспорта через Государственную миграционную службу (ГМС);

личное присутствие в ТЦК и прохождение медицинского осмотра не требуется.

Эти сведения передаются Министерству обороны для дальнейшего внесения в реестр.

Ранее "Телеграф" писал, какие данные военнообязанные должны обновлять в ТЦК. В некоторых случаях не нужно лично обращаться в военкомат.