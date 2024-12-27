В Україні запустили нову платформу для військових та їх рідних

Наразі ця платформа працює у тестовому режимі

Головне управління Цивільно-військового співробітництво запустило у тестовому режимі універсальну онлайн-платформу "На зв’язку", покликану допомогти у вирішенні різноманітних проблем військовослужбовців та їхніх сімей.

Про це під час брифінгу 27 грудня повідомив начальник Центрального управління Цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Кутков, передає кореспондент "Телеграфу".

"До цього часу в Україні не було єдиного механізму, єдиної площадки, яка б дозволяла закумулювати в одному місці всі зацікавлені структури (у питанні наданні допомоги військовослужбовцям та їхнім сім’ям, — Ред.): органи державної влади, місцевого самоврядування, бізнес, волонтерські організації благодійні фонди… 01 жовтня 2024 року було підписано рішення щодо створення такої інформаційно-аналітичної системи, для якої обрали назву "На зв’язку", — повідомив керівник Центрального управління ЦВС.

Для чого потрібна платформа

Ідея створення платформи "На зв’язку" у тому, щоб військовослужбовці та члени їх сімей при виникненні проблеми не витрачали час на блукання по багатьох ресурсах, а могли отримати всю необхідну інформацію за одним базовим посиланням.

"Щоб кожен військовослужбовець чи член його родини не шукали (інформацію) по мільйонам різних сайтів, а заходили на одну площадку, яка на своїх сторінках дозволяє і отримати інформацію, і зробити через неї запит, а головне отримати відповідь на цей запит", — розповів Кутков.

Які послуги доступні на платформі

Як переконався "Телеграф", наразі на платформі "На зв’язку" справді присутні посилання на близько сотню різноманітних надавачів послуг — юридичних, психологічних, медичних тощо. Серед таких надавачів і державні структури (на кшталт Офісу омбудсмена, Міноборони, Координаційного офісу з питань полонених, Міневетеранів та ін.), і представники комерційного сектору, громадських організацій, благодійних фондів, освітніх закладів, діяльність яких так чи інакше спрямована на сприяння та допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам.

Наприклад, у розділі "Корисна інформація" можна знайти актуальні номери гарячих ліній з різноманітних питань, контактну інформацію безкоштовних юридичних сервісів, інструкції як військовослужбовцям та членам їх родин діяти при виникненні тієї чи іншої проблеми.

Що буде далі з платформою

Розробники платформи обіцяють, що з часом кількість надавачів послуг у ній зросте, буде створено їх окремий телефонний довідник та запроваджено англійську версію всієї системи тощо.

Однак із заявленою можливістю для користувача направити через платформу запит щодо своєї проблеми, аби отримати на нього фідбек, ситуація складніша. Наразі система передбачає лише можливість або залишити якийсь загального характеру відгук через форму внизу сторінки, або поскаржитися на представлених у ній надавачів послуг через меню на картці кожного такого надавача. Окремого функціоналу, який би давав розуміти користувачеві, що він спрямовує через систему саме офіційний запит, наразі не передбачено. Можливо, що такий функціонал з’явиться в майбутньому, коли на платформі буде створено функціонал особистого кабінету. Також не виключено, що розробники бачать це питання інакше, наприклад, що подібні офіційні запити будуть робитися через функціонал на сторінках надавачів послуг.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні працюють над тим, аби створити усі умови для мінімум 2-місячної підготовки новобранців до участі в бойових діях. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.