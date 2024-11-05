У Генштабі прокоментували вплив РЕБ на смартфони та дали пораду

Україна використовує засоби РЕБ для боротьби з російськими дронами

Генеральний штаб Збройних сил України виступив із поясненнями, чому можуть збиватися навігація та точний час на мобільних телефонах.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook. Там пояснили, що це відбувається через використання систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для знищення російських безпілотних літальних апаратів.

РЕБи використовують засоби заміни координат супутникової GPS навігації (спуфінг) для того, щоб змінити курс БПЛА. Також відбувається симуляція точки, до якої, наприклад, має рухатись дрон.

У той самий час побічними ефектами у умовах є порушення у системі точного часу. Її використовують мобільні телефони як автоматичне уточнення часу.

Щоб уникнути проблем, фахівці Генерального штабу з питань радіоелектронної боротьби рекомендують вимкнути режим автоматичного уточнення часу у телефоні. Крім того, варто враховувати, що при оголошенні повітряних тривог, точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому російські дрони раптово зникають з радарів.