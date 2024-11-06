В Генштабі пояснили, навіщо в ЗСУ створюють нові бригади на фоні нестачі людей у вже існуючих

Іншого дієвого способу немає

Останнім часом у медіа та соцмережах активно обговорюється створення у ЗСУ нових бригад та посилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин замість поповнення особового складу самих бригад. Однак у поточних умовах це оптимальний спосіб протидії росіянам.

Спікер Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі "Телеграфу" пояснив, навіщо військові йдуть на такі кроки. Він розповів, що останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад та дивізій, а також чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Разом із цим збільшилася і довжина лінії фронту.

У зв’язку з цим у ЗСУ виникла потреба нові бригади, щоб закривати фронт.

"Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями. ", — констатував Лиховій.

Лиховій наголошує, що ЗС РФ мають значну чисельну перевагу на фронті, іноді 5-кратну. Тому, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин.

"Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок. В умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії переважаючим силам противника. Таким чином зменшується ризик прориву". — пояснюють у Генштабі.

Також Лиховій додав, що потрібно враховувати, що сьогодні у Збройних Силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Таку потребу було розписано на місяць уперед. А також те, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час.

"Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни. Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які понесли значні втрати, теж не можна обмежитися — тому що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Збройні сили України готують нові бригади для захисту Києва.