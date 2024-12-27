В Украине запустили новую платформу для военных и их родных

В настоящее время эта платформа работает в тестовом режиме

Главное управление Гражданско-военного сотрудничества запустило в тестовом режиме универсальную онлайн-платформу "На зв'язку", призванную помочь в решении различных проблем военнослужащих и их семей.

Об этом на брифинге 27 декабря сообщил начальник Центрального управления Гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Кутков, передает корреспондент "Телеграфа".

"До сих пор в Украине не было единого механизма, единой площадки, которая позволяла бы аккумулировать в одном месте все заинтересованные структуры (в вопросе оказания помощи военнослужащим и их семьям, — ред.): органы государственной власти, местного самоуправления, бизнес, волонтерские организации благотворительные фонды… 01 октября 2024 было подписано решение о создании такой информационно-аналитической системы, для которой выбрали название "На зв'язку"", — сообщил руководитель Центрального управления ГВС.

Для чего нужна платформа

Идея создания платформы "На зв'язку" состоит в том, чтобы военнослужащие и члены их семей при возникновении проблемы не тратили время на блуждания по многим ресурсам, а могли получить всю необходимую информацию по одной базовой ссылке.

"Чтобы каждый военнослужащий или член его семьи не искали (информацию) по миллионам разных сайтов, а заходили на одну площадку, которая на своих страницах позволяет получить информацию, и сделать через нее запрос, а главное получить ответ на этот запрос", — рассказал Кутков.

Какие услуги доступны на платформе

Как убедился "Телеграф", на платформе "На связи" действительно присутствуют ссылки на около сотни разнообразных оказателей услуг — юридических, психологических, медицинских и т.д. Среди таких поставщиков и государственные структуры (вроде Офиса омбудсмена, Минобороны, Координационного офиса по пленникам, Минневетеранов и др.), и представители коммерческого сектора, общественных организаций, благотворительных фондов, образовательных учреждений, деятельность которых так или иначе направлена на содействие и помощь военнослужащим и их семьям.

К примеру, в разделе "Полезная информация" можно найти актуальные номера горячих линий по различным вопросам, контактную информацию бесплатных юридических сервисов, инструкции как военнослужащим и членам их семей действовать при возникновении той или иной проблемы.

Что будет дальше с платформой

Разработчики платформы обещают, что со временем количество поставщиков услуг в ней вырастет, будет создан их отдельный телефонный справочник и введена английская версия всей системы и т.д.

Однако с заявленной возможностью для пользователя направить через платформу запрос о своей проблеме, чтобы получить на него фидбек, ситуация более сложная. В настоящее время система предусматривает лишь возможность либо оставить какой-то общий характер отклика через форму внизу страницы, либо пожаловаться на предоставленных в ней поставщиков услуг через меню на карте каждого такого поставщика. Отдельный функционал, который давал бы понимать пользователю, что он направляет через систему именно официальный запрос, пока не предусмотрен. Возможно, такой функционал появится в будущем, когда на платформе будет создан функционал личного кабинета. Также не исключено, что разработчики видят этот вопрос иначе, например, что подобные официальные запросы будут производиться через функционал на страницах поставщиков услуг.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине работают над тем, чтобы создать все условия для минимум 2-месячной подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.