У ЗСУ зʼявиться нова структура: за що відповідатиме і як допоможе у війні з Росією

У Генштабі розповіли мету

В Силах оборони України обговорили питання створення Кіберсил. Це дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Там зазначили, що проєкт Концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Учасники засідання розглянули основні положення проєкту Концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

У відомстві додали, що вдалось проаналізувати досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі.

"Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом", — йдеться у повідомленні.

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