Підготовка новобранців до участі в бойових діях триватиме 2 місяці, — Сирський

Є перші "випуски" військовослужбовців, які проходили базову загальний військовий вишкіл півтора місяця

В Україні працюють над тим, аби створити усі умови для мінімум 2-місячної підготовки новобранців до участі в бойових діях. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, в якій обговорив питання підготовки військовослужбовців за підсумками року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, у роботі брали участь начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, заступник Головнокомандувача Олег Апостол, а також керівники структурних підрозділів Генерального штабу, командувачі різних видів і родів військ та командири окремих бойових частин.

"Наразі працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка — це, насамперед, збережене життя та здоров'я наших воїнів", — ідеться в повідомленні Головнокомандувача.

Він наголосив, що, згідно з його ухваленими рішеннями, вже є результати. Замість 30-денного навчання, яке було раніше, є перші "випуски" військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) протягом півтора місяця.

Після цього новобранці ще мають пройти курс новачка у військовій частині — 5-14 діб. Хоча, за словами Сирського, ця вимога не завжди дотримується в нинішніх умовах інтенсивних боїв.

"Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

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