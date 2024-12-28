"Холодомор" буде, але не в Україні: як Кремль маніпулює газом та до чого тут вкид від Bloomberg

Україна може влаштувати з газотранспортною системою РФ те саме, що було з нафтопереробною влітку, вважає Михайло Гончар

Якщо Україна відмовиться знову постачати російський газ своєю територією до Європи, РФ може зважитись на удари по газотранспортній системі. За майже три роки війни РФ не завдавала ударів по ГТС, але може на це піти, як це вже сталось з газовими сховищами. Цю інформацію у суботу, 28 грудня, оприлюднило видання Bloomberg.

Та, як з’ясувалось, не всі твердження тут чіткі і до кінця правдиві, особливо якщо дивитись на цифри та фактаж. Є і відверті маніпуляції. На це звернув увагу Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Про це він написав у своєму фейсбуці.

Зокрема, маніпуляцією є фраза про те, що за останні три роки система не зазнавала нападів, бо через неї йшов російський газ. І якщо це припиниться, система може стати мішенню для атак. Насправді ударів не було, бо труби розташовані переважно під землею, тому немає особливого сенсу по них бити, "та й спробуйте влучити в те, чого не бачите".

І ще одне — Росія завдає ударів по підземних сховищах газу ще з 21 березня. Сховища і ГТС нерозривно пов’язані та є цілісною системою. "Удари по компресорних станціях на Стрийщині якраз не в останню чергу спрямовані на європейських газотрейдерів, щоб вони перестали користуватися послугами ПСГ України", — пише Михайло Гончар.

Тому газотранспортна система є ціллю для атак РФ незалежно від того, є транзит чи нема. А сподіватись на те, що Росія не буде бити по ГТС через відновлення транзиту — це свідома маніпуляція або ж наївність, вважає експерт.

Цікавим також є факт того, що більшість з 254 компресорних станцій та 23 підземних сховищ газу Росії є в зоні доступності для ураження українськими ракетами. Крім того, у РФ відносно мало атомної енергетики (близько 20% від основної потужності). Основна частина енергії виробляється електростанціями, що працюють на газі. І всі вони — також в зоні ураження України. І ударів по них ще не було.

Газотранспортна система РФ

"А якщо почнуть, то те, що було в 2024 році з російською нафтопереробкою чи паливними базами буде виглядати квіточками. Якщо в Кремлі хочуть влаштувати Холодомор Україні, то слід змоделювати як можуть виглядати російські міста після "дегазації" енергопотужностей Силами оборони України. Якщо дехто в Москві про це забув, то СОУ можуть нагадати! А колаж нижче – з реальними фото, взятими з рунету (це наслідки без ударів СОУ!)", — йдеться у повідомленні експерта.

Російські міста без опалення (архівні фото)

Чому так часто з’являються маніпуляції в іноземних ЗМІ? Михайло Гончар пояснює, що стається це не лише через те, що журналісти не знають "матчастини". Тут річ у "газпром-пропаганді" як у додатковому механізмі медійно-психологічного тиску на владу України. Одним словом, росіяни роблять усе можливе, щоб схилити Київ до продовження транзиту.

Також раніше "Телеграф" писав, що Україна запропонувала президенту Словаччини Фіцо, який вимагає продовжити транзит газу РФ через нашу територію, грошові компенсації. Та для нього дружба з Путіним виявилась важливішою і він відкинув цю пропозицію.