"Холодомор" будет, но не в Украине: как Кремль манипулирует газом и причем здесь вброс от Bloomberg

Украина может устроить с газотранспортной системой РФ то же, что было с нефтеперерабатывающей летом, считает Михаил Гончар

Если Украина откажется снова поставлять российский газ через свою территорию в Европу, РФ может решиться на удары по газотранспортной системе. За почти три года войны РФ не наносила удары по ГТС, но может на это пойти, как это уже произошло с газовыми хранилищами. Эту информацию в субботу, 28 декабря, обнародовало издание Bloomberg.

Но, как выяснилось, не все утверждения четкие и до конца правдивые, особенно если смотреть на цифры и фактаж. Есть и откровенные манипуляции. На это обратил внимание Михаил Гончар, украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI". Об этом он написал в своем фейсбуке.

В частности, манипуляцией является фраза о том, что за последние три года система не подвергалась нападениям, потому что через нее шел российский газ. И если это прекратится, система может стать мишенью для атак. На самом деле ударов не было, потому что трубы расположены преимущественно под землей, поэтому нет особого смысла по ним бить, "да и попытайтесь попасть в то, чего не видите".

И еще одно — Россия наносит удары по подземным хранилищам газа еще с 21 марта. Хранилища и ГТС неразрывно соединены и являются целостной системой. "Удары по компрессорным станциям на Стрыйщине как раз не в последнюю очередь направлены на европейских газотрейдеров, чтобы они перестали пользоваться услугами ПХГ Украины", — пишет Михаил Гончар.

Поэтому газотранспортная система является целью атак РФ независимо от того, есть транзит или нет. А надеяться на то, что Россия не будет бить по ГТС из-за возобновления транзита — это сознательная манипуляция или наивность, считает эксперт.

Интересен также факт того, что большинство из 254 компрессорных станций и 23 подземных хранилищ газа России находятся в зоне доступности для поражения украинскими ракетами. Кроме того, в РФ относительно мало атомной энергетики (около 20% основной мощности). Основная часть энергии производится электростанциями, работающими на газе. И все они тоже в зоне поражения Украины. И ударов по ним еще не последовало.

Газотранспортная система РФ

А если начнут, то то, что было в 2024 году с российской нефтепереработкой или топливными базами, будет выглядеть цветочками. Если в Кремле хотят устроить Холодомор Украине, то следует смоделировать как могут выглядеть российские города после "дегазации" энергомощностей Силами обороны Украины. Если кто-то в Москве об этом забыл, то СОУ могут напомнить! А коллаж ниже — с реальными фото, взятыми из рунета (это последствия без ударов СОУ!)", — говорится в сообщении эксперта.

Российские города без отопления (архивные фото)

Почему так часто возникают манипуляции в иностранных СМИ? Михаил Гончар объясняет, что происходит это не только потому, что журналисты не знают "матчасти". Здесь дело в "газпром-пропаганде" как дополнительном механизме медийно-психологического давления на власть Украины. Словом, россияне делают все возможное, чтобы склонить Киев к продолжению транзита.

Также ранее "Телеграф" писал, что Украина предложила президенту Словакии Фицо, требующему продлить транзит газа РФ через нашу территорию, денежные компенсации. Но для него дружба с Путиным оказалась важнее и он отверг это предложение.