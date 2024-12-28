У Молдові відповіли на погрозу "Газпрому" та пояснили, кому насправді РФ постачала газ

Виплив цікавий нюанс

Уже з 1 січня російська компанія "Газпром" зупиняє постачання газу до Молдови. Адже в РФ вважають, що "Молдовагаз" не може виконувати фінансові зобов’язання за чинним контрактом. У Молдові вже відреагували.

Як повідомила пресслужба "Газпрому", компанія "Молдовагаз" нібито регулярно порушувала умови договору. У даному контексті йдеться про несвоєчасну оплату постачання.

"Це є суттєвим порушенням контракту, відповідно до якого Газпром обмежує поставки до нуля кубометрів на добу, починаючи з 8:00 за московським часом 1 січня", – йдеться в повідомленні.

До того ж Газпром також залишає за собою право розірвати контракт в односторонньому порядку і вимагати компенсації за збитки та штрафи за порушення умов угоди.

Реакція Молдови

У "Молдовагаз" заявили, що "взяли до відома" рішення "Газпрому" і нагадали: ще з грудня 2022 року весь газ, який постачався до Молдови, перенаправлявся до ПМР (Придністровська Молдовська Республіка).

Водночас Молдова споживала виключно те "блакитне паливо", яке закуповували на європейських і регіональних ринках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Молдова оголосила надзвичайний стан на два місяці. Вже відомо, що сталось.