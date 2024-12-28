Рус

У Молдові відповіли на погрозу "Газпрому" та пояснили, кому насправді РФ постачала газ

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
686
"Газпром" зупинить постачання газу до Молдови Новина оновлена 28 грудня 2024, 18:29
"Газпром" зупинить постачання газу до Молдови. Фото Колаж "Телеграфу"

Виплив цікавий нюанс

Уже з 1 січня російська компанія "Газпром" зупиняє постачання газу до Молдови. Адже в РФ вважають, що "Молдовагаз" не може виконувати фінансові зобов’язання за чинним контрактом. У Молдові вже відреагували.

Як повідомила пресслужба "Газпрому", компанія "Молдовагаз" нібито регулярно порушувала умови договору. У даному контексті йдеться про несвоєчасну оплату постачання.

"Це є суттєвим порушенням контракту, відповідно до якого Газпром обмежує поставки до нуля кубометрів на добу, починаючи з 8:00 за московським часом 1 січня", – йдеться в повідомленні.

До того ж Газпром також залишає за собою право розірвати контракт в односторонньому порядку і вимагати компенсації за збитки та штрафи за порушення умов угоди.

Реакція Молдови

У "Молдовагаз" заявили, що "взяли до відома" рішення "Газпрому" і нагадали: ще з грудня 2022 року весь газ, який постачався до Молдови, перенаправлявся до ПМР (Придністровська Молдовська Республіка).

Водночас Молдова споживала виключно те "блакитне паливо", яке закуповували на європейських і регіональних ринках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Молдова оголосила надзвичайний стан на два місяці. Вже відомо, що сталось.

Теги:
#Газпром #Росія