Нещодавно Фіцо приїжджав на килим до Путіна

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо щодо постачання російського газу. За словами глави держави, українська сторона запропонувала Братиславі фінансову компенсацію за відмову від російського транзиту.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter). "Ми запропонували рішення щодо можливої компенсації словакам втрат від російського транзиту. Також обговорювалися альтернативні варіанти постачання іншого, не російського газу — на запит Єврокомісії", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна була готова реалізувати ці пропозиції, однак словацький прем'єр відхилив їх. За словами Зеленського, Фіцо також відмовився від співпраці з Європейською комісією у цьому питанні.

Українська пропозиція обговорювалася під час зустрічі лідерів у Брюсселі. Зеленський підкреслив, що Фіцо надав перевагу співпраці з Москвою. Нагадаємо, нещодавно він прилетів на "уклін" до Москви і зустрівся з Путіним.

"Телеграф" тоді писав, що Зеленський закликав поліцію придивитись до Фіцо після зустрічі з Путіним. Він сказав, що глава Словаччини торгує суверенітетом.