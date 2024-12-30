Данина традиціям. Бійці "Тайфуну" перетворилися на героїв Меланки (атмосферні фото)

Українські військові борються зі злом щодня зі зброєю в руках, а напередодні Нового Року ще й продовжують традиції наших предків

Напередодні Нового року бійці Окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" приміряли на собі архетипічні образи героїв Маланки. Захисники відобразили у своїх образах елементи персонажів: Пана, Ворожки, Діда, Чорта, Лихваря, Лікаря.

Та все ж військова форма є невідʼємною частиною "Я" кожного та кожної в "Тайфуні". Про це повідомила пресслужба проєкту "Коза-Маланка".

Там зазначили, що, таким чином, завдяки військовим, традиція теж набирає невідʼємні ознаки нашого сьогодення. Тому маланкарі допомогли кожному та кожній з воїнів на фото підібрати образи, які їм відгукуються та розкривають якусь частину внутрішнього "Я".

Маланка — це частина традиційного святкування Нового Року українців. Свято виглядає як ряжене дійство, де учасники в масках і костюмах ходять від хати до хати, замовляють на щасливий рік, відганяють темні сили та весело проводять час, допомагаючи один одному пережити найтемніші дні року.

Наші предки вірили, що, коли закінчується старий рік та починається новий, світ стає незахищеним і темні сили можуть прийти на землю — тож маланкарі вдягають маски, щоб заплутати темні сили. Маски злих персонажів, як-от чортів, вдягають ще й для того, аби відлякувати справжніх чортів та справжнє зло.

Українські військові борються зі злом щодня зі зброєю в руках, а напередодні Нового Року ще й продовжують традиції наших предків.

Ба більше, маски допомагають маланкарям вивільнити справжніх себе. Оточення не знає, хто ховається під маланкарською маскою — і це допомогає зняти "маску" соціальну та побути собою справжнім. Так маланкування допомогає зменшити внутрішню напругу, вийти з буденного світу у світ вигаданий.

Нагадаємо, військова НГУ "Троя", яка проходить службу у загоні "Тайфун" в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла про ситуацію на фронті — "Іноді потрібно зробити два кроки назад, щоб успішно атакувати".