Дальнобійні безпілотники та ракети відрізняються навантаженням, швидкістю та призначенням

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Україна має ударні безпілотники, реактивні дрони та крилаті ракети, здатні атакувати на далеких відстанях. Серед засобів, які застосували проти Кримського мосту – Dovbush, FP-1, "Паляниця", "Фламінго" та "Нептун" та багато інших.

Характеристики цих розробок вивчив "Телеграф". У добірку також увійшли "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута" та Ан-197.

Від засекреченої "Вендети" до Da Vinci

"Вендета" (Vendetta) – український ударний безпілотник, який належать до засобів ураження середньої дальності. За даними "Української правди" від 8 липня 2026 року, він входить до п’ятірки найпоширеніших та порівняно недорогих українських дронів цієї категорії. У тому ж списку – Darts, Baton, Blyskavka та Hornet.

Ці безпілотники використовують для ударів на відстані приблизно 20, 50 та 70 км. Однак видання не наводить характеристики Vendetta окремо. Тому точну дальність цієї моделі, масу бойової частини та тип двигуна назвати не можна.

Da Vinci – український безпілотний літак літака. Наприкінці 2023 року такий апарат придбали для потреб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Згідно з технічною документацією, безпілотник оснащений бензиновим двигуном 3W 170xiB2, паливним баком об’ємом 20 літрів, карбоновим пропелером та автопілотом. У комплект також входять навігаційна GNSS-антена та радіомодуль RFDesign 868x.

У апарату фюзеляж, монокрило та триколісне шасі. Відкрита документація не вказує на дальність польоту, швидкість і масу корисного навантаження. Немає і достатніх підстав стверджувати, що конкретна закуплена версія призначена саме для ударів по наземних цілях.

Існування безпілотника Da Vinci підтверджують документи закупівлі Prozorro

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Ан-197 "Лютий" також фігурує у переліку озброєнь, проте достовірних відкритих технічних відомостей про цю розробку поки що недостатньо. Чи не підтверджені ні виробник, ні конструкція, ні дальність польоту, ні бойове навантаження. Поки що коректно згадувати Ан-197 як заявлену модель, не приписуючи їй конкретних характеристик.

У статті "Лютий" згадано як модель без підтверджених відкритих характеристик

Реактивні ракети-дрони: "Рута" та "Паляниця"

"Рута" (Ruta) – розробка компанії Destinus для ударних та розвідувальних завдань. Про постачання апаратів українським військовим повідомляли 2024 року. За даними президента України, дальність сягає 300 км; у відкритих публікаціях зазначають бойове навантаження до 150 кг. Реактивний двигун забезпечує крейсерський політ. У листопаді 2025 року повідомлялося, що за допомогою Ruta вразили морську платформу на відстані понад 250 км.

Компанія Destinus розробляє "Руту" для ударних та розвідувальних завдань

Про перше бойове застосування "Паляниці" президент України Володимир Зеленський повідомив у серпні 2024 року. Після презентації апарату на виставці озброєнь у Польщі опублікували його характеристики: дальність до 650 км, вага близько 320 кг, бойова частина близько 100 кг, швидкість до 900 км/год. Висота польоту – від 15 до 500 м. Спочатку апарат розганяє твердопаливний прискорювач, потім вмикається турбореактивний двигун.

Дальнобійні дрони: Dovbush, "Січень", MICH 2000 та FP-1

FP-1 виготовляє українська компанія Fire Point. Це ударний безпілотник літакової схеми для далеких атак на стаціонарні об’єкти. Заявлена дальність – до 1600 км., маса бойової частини – 120 кг. FP-1 вперше застосували у 2025 році.

Для деяких українських безпілотників відкриті джерела не розкривають точних характеристик

MICH 2000 зовні нагадує Shahed-136, але має свої конструктивні особливості. Заявлена дальність – до 2000 км., бойове навантаження – від 25 до 60 кг. Передбачено вісім варіантів виконання з різними системами зв’язку та наведення. У серпні 2026 року повідомлялося, що апарати MICH застосовували підрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ, а значну частину компонентів локалізували в Україні.

MICH 2000 випускають у восьми варіантах з різними системами зв’язку та наведення

Dovbush T40 – багатофункціональний безпілотник для глибинної розвідки, коригування вогню та ударів. Міноборони України повідомило про кодифікацію комплексу. Розмах його крил становить майже 5 м, тривалість польоту – більше доби, а дальності вистачає, щоб досягти об’єктів за Уралом та в Сибіру. Апарат може атакувати як дрон-камікадзе чи скидати боєприпаси. Відомство заявляє про його стійкість до РЕБ.

Кодифікований комплекс "Довбуш T40" призначений для розвідки, коригування вогню та ударів.

"Січень" – безпілотник літакового типу для ураження віддалених цілей. Опубліковані характеристики вказують на дальність до 1400 км та бойову частину масою до 40 кг. У відкритих оцінках максимальну швидкість називають близько 200 км/год.

Для низки українських безпілотників відкриті джерела не розкривають дальність та бойове навантаження.

Крилаті ракети: FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"

FP-5 "Фламінго" — крилата ракета наземного базування, яку виготовляє компанія Fire Point. Серійне виробництво розпочалося у 2025 році. Технічний директор компанії Ірина Терех називала дальність до 3000 км та масу бойової частини 1150 кг. Двигун розташований над фюзеляжем. У відкритих публікаціях швидкість оцінюють приблизно 900 км/год.

Для FP-5 "Фламінго" заявлено дальність до 3000 кілометрів

Р-360 "Нептун" спочатку створювали як протикорабельну ракету. Базова версія летить на відстань до 300 км, оснащена бойовою частиною масою близько 150 кг і активною головкою самолокації радіолокації. Комплекс використали в серпні 2020 року. "Нептуни" застосували проти російського крейсера "Москва", який затонув у квітні 2022 року.

"Нептун" спочатку створювали як протикорабельну ракету

Пізніше з’явилася модифікація для поразки наземних цілей – "Довгий Нептун". У березні 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив про її випробування та бойове застосування.

"Довгий Нептун" пройшов випробування та успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів", – заявив Володимир Зеленський.

Якими засобами вже вражали Кримський міст

У відомих операціях проти мосту вибухівку доставляли у різний спосіб. 8 жовтня 2022 року вибухнула начинена вибухівкою вантажівка. У ніч на 17 липня 2023 року мостом ударили морські надводні дрони "Морський малюк".

Про третю операцію повідомила СБУ: її агенти замінували опори моста під водою. За заявою служби, потужність заряду склала 1100 кг у тротиловому еквіваленті, а підводні конструкції зазнали сильних пошкоджень на рівні дна.

"Кримський міст – абсолютно законна мета, особливо з огляду на те, що ворог використав його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ", – заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по Кримському мосту в ніч на 17 листопада Росія втратила пряме автомобільне та залізничне сполучення з окупованим півостровом. Наслідки удару військовий експерт Андрій Риженко оцінив так: руйнування переправи чи тривалий виведення її з ладу загрожує Росії військовими та репутаційними наслідками.