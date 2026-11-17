Як не дозволити проігнорувати ваші медичні документи

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МРТ, аналізи та діагнози є, але військово-лікарська комісія (ВЛК) їх ігнорує, бо обстеження проходили у приватній клініці. Чи має на це право комісія і чи справді військовозобов'язаних можуть змушувати перездавати всі аналізи в державній лікарні? "Телеграф" запитав у військової адвокатки.

Ліцензія, печатка, код МКХ: коли довідка з приватної клініки має силу

Багато хто йде на ВЛК з побоюванням, що документи з приватної клініки просто не приймуть. Юристка пояснює: закон не розрізняє медичні документи за формою власності закладу.

"Законодавство не ділить медичні документи на "державні" та "приватні". Головне — щоб заклад мав ліцензію МОЗ, а документ був належно оформлений", — каже в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" військова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких.

За її словами, Наказ Міноборони №402 прямо посилається на виписки за формою №025/о. Цю форму затверджено для закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування. Тому комісія має розглядати довідки з приватних клінік нарівні з державними, якщо вони оформлені правильно.

Перед візитом до комісії адвокатка радить перевірити, чи є на документі:

ліцензія МОЗ у закладу, який видав довідку;

у закладу, який видав довідку; печатка закладу;

закладу; дата і підпис лікаря ;

і ; діагноз за МКХ (міжнародною класифікацією хвороб).

Є й додатковий захист від відмови. "Подбайте, щоб діагноз був внесений в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ). Це не обов'язкова умова, але так документ значно складніше проігнорувати", — радить юристка.

"Бо це приватна клініка": чого немає серед законних причин відмови

Чи може лікар ВЛК не брати до уваги діагноз лише через те, що його встановили не в державній лікарні? Відповідь адвокатки однозначна.

"Ні. Такої підстави в Положенні про військово-лікарську експертизу немає", — наголошує експертка.

Це не означає, що комісія зобов'язана приймати будь-який папір. Юристка називає причини, які можна вважати законними:

документ без підпису, печатки чи дати;

у висновку немає діагнозу за МКХ;

заклад не має ліцензії;

дані застаріли або суперечать результатам огляду.

Але й тоді порядок дій інший, ніж просто відмахнутися від довідки. "Правильна реакція комісії — направити людину на дообстеження, а не мовчки відкинути документ", — додає Єлизавета Грецьких.

Повторне обстеження: коли воно законне, а коли є приводом для скарги

Окремий спір виникає, коли людина вже має свіжі результати досліджень, а її просять пройти їх ще раз. За словами юристки, ВЛК має право призначити додаткове обстеження, якщо наявних даних недостатньо для висновку.

Для призовників діє окреме правило. Порядок прямо передбачає, що в такому разі людину направляють до закладу охорони здоров'я комунальної або державної форми власності.

При цьому є межа. "Вимога "перездати все в державній лікарні" лише через походження документів, без медичного обґрунтування, є формальним підходом, і його можна оскаржити", — зазначає адвокатка.

Тобто для повторного обстеження комісія має назвати медичну причину. Сама лише відмітка "довідка з приватної клініки" такою причиною не є.

Генштаб посилює нагляд за ВЛК: що саме перевірятимуть

Роботу комісій планують перевіряти й на рівні армійського командування. Про це наприкінці жовтня повідомив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій. За його словами, головнокомандувач ЗСУ підписав наказ про посилення контролю за ВЛК при ТЦК та СП.

У Генштабі пояснили, що нові заходи мають підвищити якість медоглядів, не допустити мобілізації людей із протипоказаннями за станом здоров'я та запобігти корупційним порушенням. Серед конкретних кроків:

перевірка обґрунтованості висновків комісій;

комісій; особлива увага до випадків, коли людину визнали придатною до служби, а згодом виявили захворювання, не пов'язані зі службою, які є підставою для визнання непридатною;

окремий контроль обстежень людей із хронічними хворобами , які можуть загостритися на початку служби;

, які можуть загостритися на початку служби; постійний моніторинг рішень ВЛК: якщо він виявить підстави, діяльність комісії вивчатимуть додатково;

рішень ВЛК: якщо він виявить підстави, діяльність комісії вивчатимуть додатково; регулярне навчання керівників і членів комісій щодо сучасних стандартів діагностики.

За недостовірні або недбало оформлені висновки відповідатимуть медичні заклади та фахівці, які їх підписали. Перевіряти будуть і роботу посадовців ТЦК: від направлення на медогляд до внесення даних у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Діагноз є, а в довідці його немає: як це довести

Якщо ж комісія вже винесла рішення без урахування ваших документів, головне — мати чим це підтвердити. Юристка нагадує, що постанова ВЛК оформлюється довідкою, де мають бути діагноз і стаття Розкладу хвороб.

"Якщо поданий діагноз там не відображений, це вже доказ того, що його не врахували", — пояснює Єлизавета Грецьких.

Суперечки з лікарями на місці, за її словами, нічого не дають. "Не обмежуйтеся усними суперечками з лікарями. Зберіть письмові докази (заяви, відмітки, копію довідки) і переходьте до оскарження. Судова практика на боці людини, коли ігнорування очевидне", — каже адвокатка.

Для оскарження знадобляться:

копія довідки ВЛК; заява до комісії з відміткою про прийняття документів; медичні виписки, результати досліджень і висновки лікарів.

Як процедурні порушення можуть вплинути на результат, видно з судової практики. Київський районний суд Полтави скасував штраф ТЦК у 25 500 грн за нібито відмову від ВЛК. У лютому 2026 року чоловіка доставили до ТЦК. Він пояснив, що не відмовляється від комісії, але хоче пройти її за місцем обліку й надати документи через хронічні хвороби. Суд нагадав, що проходження ВЛК є обов'язком, проте ТЦК теж мав дотриматися процедури. Чоловікові не вручали повістку на ВЛК, а в направленні були суперечливі дати: його оформили 12 лютого, а за протоколом чоловік отримав його 13 лютого. Коли огляд іде одразу після доставлення, людина не може зібрати медичні документи, зазначив суд. Рішення можна оскаржити до апеляційної інстанції.

Місяць чи шість місяців: куди та в які строки скаржитися

Оскаржити постанову можна двома шляхами. За словами Єлизавети Грецьких, досудовий шлях іде по вертикалі, до комісії вищого рівня. Постанову ВЛК регіону можна оскаржити в Центральній ВЛК або в суді, а рішення Центральної ВЛК оскаржують лише в суді.

Строки залежать від того, який шлях ви обрали:

скарга до штатної ВЛК — не пізніше одного місяця з часу вручення довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу;

— не пізніше з часу вручення довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу; позов до адміністративного суду — можна подавати одразу, без досудового етапу;

— можна подавати одразу, без досудового етапу; за статтею 122 КАС України строк звернення до суду становить шість місяців з дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав;

строк звернення до суду становить з дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав; якщо спершу пройшли досудовий порядок, діє строк у три місяці з дня вручення рішення вищої ВЛК.

До скарги чи позову додають копію постанови (довідки) ВЛК, медичні виписки, результати досліджень, висновки лікарів і докази процедурних порушень. Окремо потрібне підтвердження, що документи подавалися до ВЛК.

Що вирішує суд: скасування постанови й повторний огляд

Експертка наголошує, що суд виконує іншу функцію, ніж лікарська комісія. "Суд не ставить діагноз і не визначає категорію придатності замість комісії. Він перевіряє, чи дотримано процедуру, зокрема чи досліджено подані медичні документи", — пояснює юристка.

Через це вона радить будувати позов саме на процедурних порушеннях. Наприклад, на тому, що комісія не розглянула подані виписки й не обґрунтувала своє рішення.

Який результат найчастіше очікує людину в разі успіху, адвокатка теж називає. "Типовий результат — скасування постанови та зобов'язання ВЛК провести повторний огляд", — каже Єлизавета Грецьких.