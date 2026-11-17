Гігантський фламінго і святкові листівки – в хід йдуть різні сюжети

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на 17 листопада обрушився автомобільний проліт Кримського (Керченського) мосту. Українці одразу почали ділитися жартами та мемами: одні пропонують арці відпочити, інші вітають один одного з її падінням, треті піднімають кухоль за ранкові новини.

Після удару автомобільний проліт опинився у воді, а уламки завалили судноплавний фарватер. Залізнична частина встояла, але рух поїздів нею теж зупинили.

Міст втомився, а на роботу все одно час

Вранці самі стали приводом для мемов. На одній картинці задоволений чоловік дивиться у телефон – так українці довідалися про долю переправи, пояснюють підписи. На інший настрій читачів передає прищур мультяшного героя. Довгих міркувань про те, що трапилося, не потрібно.

Автори мемов знайшли для арки майже побутове пояснення: втомилася та лягла. Сусідня поки що тримається, але настрій у неї вже не той.

У листуванні знайшлася заміна звичним побажанням доброго ранку. Замість квітів та філіжанки кави – святкова листівка з привітанням з днем падіння автомобільної арки Кримського мосту.

Меми в мережі від українців

Фламінго навів красу, а за столом знайшовся привід

У фантастичному ролику зруйнувати переправу доручили гігантському рожевому фламінго. Птах височить над мостом, під нею тріскається і руйнується проліт, а уламки летять у воду. Підпис називає цю сцену наведенням краси на Кримському мості.

Масштаб у такого "упорядкування" відповідний: поряд з рожевим птахом міст здається іграшковим, а падіння конструкцій супроводжують фонтани бризок. Так новина про руйнування переправи перетворюється на короткий абсурдний жарт.

Що передувало обвалу і коли міст атакували раніше

Після удару Кримським мостом у ніч на 17 листопада арка його автомобільної частини опинилася у воді. Автомобільний проліт моста повністю обвалився, а судноплавний фарватер завалений уламками.

Разом із аркою повністю обрушився автомобільний проліт Керченського мосту, а судноплавний фарватер завалений уламками. Після атаки через протоку не буде автомобільного руху, а між Чорним та Азовським морями – судноплавства.

Залізничний міст устояв, але його стан після атаки залишається незрозумілим. На відео видно горіння – залізнична частина також постраждала. РосЗМІ повідомляють, що рух поїздів Кримським мостом також припинено після нічної атаки. Автомобілістам рекомендують не виїжджати у бік мосту.

Напередодні, вранці 16 листопада 2026 року, переправа вже зазнала атаки. Як писав "Телеграф", після неї зафіксували пошкодження полотна щонайменше у двох місцях та деформацію однієї з арок. Нахил арки автомобільної частини помітно змінився.

"Політична мета ударів Кримським мостом — зупинити удари по наших мостах з боку Росії. Це правильна тактика, і вона спрацює", — написав народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи атаки на переправу.

Перший великий удар мостом стався 8 жовтня 2022 року. Вибух пошкодив автомобільну частину, кілька прольотів звалилися у воду. На залізничній частині спалахнули цистерни вантажного поїзда. Пізніше Росія відновлювала пошкоджені ділянки та обмежувала рух.

У ніч проти 17 липня 2023 року переправу атакували морськими дронами. Автомобільна частина знову постраждала, рух довелося зупинити. Після колишніх атак Росія посилювала перевірки транспорту та захист мосту з води та повітря.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по Кримському мосту в ніч на 17 листопада Росія втратила пряме автомобільне та залізничне сполучення з окупованим Кримом. Про наслідки удару висловився військовий експерт Андрій Риженко: він вважає, що руйнація мосту чи тривалий висновок його з ладу спричинить для Росії військові та репутаційні наслідки.