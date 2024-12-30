Дань традициям. Бойцы "Тайфуна" превратились в героев Меланки (атмосферные фото)

Украинские военные борются со злом каждый день с оружием в руках, а в канун Нового Года еще и продолжают традиции наших предков

Накануне Нового года бойцы Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" примерили на себя архетипические образы героев Маланки. Защитники отразили в своих образах элементы персонажей: Пана, Гадалки, Деда, Черта, Ростовщика, Врача.

И все же военная форма является неотъемлемой частью "Я" каждого и каждой в "Тайфуне". Об этом сообщила пресс-служба проекта "Коза-Маланка".

Там отметили, что, таким образом, благодаря военным, традиция тоже приобретает неотъемлемые признаки нашего времени. Поэтому маланкари помогли каждому и каждой из воинов на фото подобрать образы, которые им откликаются и раскрывают какую-то часть внутреннего "Я".

Маланка — это часть традиционного празднования Нового Года украинцев. Праздник выглядит как ряженное действо, где участники в масках и костюмах ходят от дома к дому, заказывают на счастливый год, отгоняют темные силы и весело проводят время, помогая друг другу пережить самые темные дни года.

Наши предки верили, что, когда заканчивается старый год и начинается новый, мир становится незащищенным и темные силы могут прийти на землю — поэтому маланкари надевают маски, чтобы запутать темные силы. Маски злых персонажей, например чертей, надевают еще и для того, чтобы отпугивать настоящих чертей и настоящее зло.

Украинские военные борются со злом ежедневно с оружием в руках, а накануне Нового Года еще и продолжают традиции наших предков.

Более того, маски помогают маланкарям высвободить настоящих себя. Окружающие не знают, кто скрывается под маланкарской маской — и это помогает снять "маску" социальную и побыть собой настоящим. Так маланкование помогает уменьшить внутреннее напряжение, выйти из обыденного мира в мир вымышленный.

Напомним, военная НГУ "Троя", которая проходит службу в отряде "Тайфун" в эксклюзивном интервью "Телеграфу", рассказала о ситуации на фронте — "Иногда нужно сделать два шага назад, чтобы успешно атаковать".