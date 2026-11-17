Частина користувачів зможе зберегти доступ до месенджера після оновлення системи

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З 30 листопада 2026 року WhatsApp перестане підтримувати низку старих iPhone. Зміни торкнуться пристроїв, які не можна оновити до iOS 15.5, зокрема iPhone 6 та iPhone 6 Plus.

Про зміну вимог до операційної системи пише Cronista із посиланням на довідковий центр WhatsApp. Перед припиненням підтримки застосунок надсилатиме користувачам сповіщення та нагадуватиме про необхідність оновлення.

Які iPhone не зможуть використовувати WhatsApp

Крім зазначених моделей, до переліку несумісних пристроїв входять оригінальний iPhone, iPhone 3G і iPhone 3GS, iPhone 4 і iPhone 4s, а також iPhone 5, iPhone 5c і iPhone 5s. Ці смартфони не підтримують потрібну версію системи.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE першого покоління та новіші сумісні моделі збережуть доступ до месенджера за умови, що на них встановлено iOS 15.5 або новішу версію.

Як перевірити систему та встановити оновлення

Дізнатися встановлену версію iOS можна в меню "Параметри" → "Загальні" → "Про цей пристрій". Якщо смартфон працює на iOS 15.1, 15.2, 15.3 або 15.4, систему потрібно буде оновити, щоб користуватися WhatsApp після 30 листопада.

Пошук доступного оновлення міститься в розділі "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ". Для сумісних моделей встановлення потрібної версії системи дасть змогу й надалі користуватися застосунком.

Якщо iPhone не дозволяє встановити сумісну версію iOS, для подальшого доступу до WhatsApp знадобиться інший пристрій, який відповідає вимогам месенджера.

Як повідомляв "Телеграф", щоб поставити знак номера, градуса або вибрати інший вид лапок, не потрібно шукати символ в інтернеті й копіювати його. В iPhone є маловідома, але дуже корисна функція.