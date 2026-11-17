Журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина прокоментував удар Сил оборони по важливій переправі в окупованому Криму

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У дивному світі путінської свідомості Керченський міст — це проєкція його члена, чоловічої гордості.

Крим для Путіна став повною мірою "своїм" не навесні 2014 року, а лише коли він дістав його своїм мостом, підняв і затвердив його там.

До речі, у російських ЗМІ, офіційних документах і у Z-блогерів цей міст обов’язково СТОЇТЬ, а не "з’єднує береги", наприклад.

Тому сьогоднішній удар — це публічна образа Путіна, відрізання його гордості, яка зараз ЛЕЖИТЬ у холодній воді, розчавлена, нежива та відірвана від тіла.

Думаю, у Путіна зараз дуже поганий настрій. Йому прикро і боляче.

Джерело — Facebook Івана Яковини.