Росія використовує переправу для постачання техніки, боєприпасів та особового складу

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Кримський (Керченський) міст 17 листопада зазнав чергового ракетно-дронового удару — арка автомобільного мосту разом із прогоном рухнула у воду. До цього переправу уражали вибухівкою у вантажівці, морськими дронами та підводним зарядом.

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Вибух вантажівки та морські дрони у 2022–2023 роках

8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула начинена вибухівкою вантажівка. Частково обвалилися два прогони автомобільної частини, було пошкоджено дорожнє полотно, а на залізничній гілці спалахнули паливні цистерни потяга. Спецоперацію організувала СБУ.

17 липня 2023 року міст знову атакували – цього разу українськими надводними дронами Sea Baby. Один автомобільний прогін було зруйновано, ще один пошкоджено.

12 серпня 2023 року поблизу переправи знову пролунали вибухи. Окупаційна влада екстрено перекрила рух і застосувала димову завісу.

Підводна операція 2025 року та атаки 2026-го

3 червня 2025 року СБУ вдарила по підводній частині мосту. Операцію готували кілька місяців: агенти замінували опори, а перший вибуховий пристрій активували о 04:44. За даними служби, цивільні не постраждали.

"Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли", – повідомила СБУ.

У червні 2025 року СБУ завдала удару по підводній частині опор мосту

9 травня 2026 року біля Керченського мосту зафіксували спробу ураження катерами та морськими дронами. 14 і 26 червня 2026 року серія масованих атак морських і повітряних безпілотників спричиняла повне перекриття руху та кілометрові затори.

16 листопада Україна атакувала Кримський міст, пошкодивши дорожнє полотно щонайменше у 2 місцях. Тоді арка мосту вже отримала крен. Вночі 17 листопада після серії ударів вона впала остаточно. Разом із прогоном моста вона не тільки перекрила рух, а й обмежила судноплавство під мостом.

Що відомо про Кримський міст

Кримський міст завдовжки 19 кілометрів сполучає Керченський півострів в окупованому Криму з Таманським півостровом у Росії. Будівництво розпочали 2016 року, автомобільну частину відкрили 2018-го, пасажирське залізничне сполучення – 2019-го, вантажне – 2020-го.

Під час відкриття мосту Володимир Путін особисто сів за кермо вантажівки та представив переправу як здійснення історичної мрії.

Автомобільну частину Кримського мосту Росія відкрила 2018 року

Переправа забезпечує Росії прямий автомобільний і залізничний маршрут для підтримки військового угруповання на окупованому півострові. Після попередніх ударів росіяни посилили перевірки транспорту, встановили загородження проти надводних і підводних дронів, залучили протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв "Телеграф", унаслідок удару Крим фактично опинився в блокаді. Залишилась тільки траса Р-280: російські війська використовують її як основний сухопутний коридор для пального, боєприпасів та інших військових вантажів. Влітку українські мідл страйки контролювали цей маршрут.