Україна критично обвалила Кримський міст з восьмої спроби: розповідаємо про всі атаки в деталях
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Росія використовує переправу для постачання техніки, боєприпасів та особового складу
Кримський (Керченський) міст 17 листопада зазнав чергового ракетно-дронового удару — арка автомобільного мосту разом із прогоном рухнула у воду. До цього переправу уражали вибухівкою у вантажівці, морськими дронами та підводним зарядом.
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Вибух вантажівки та морські дрони у 2022–2023 роках
8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула начинена вибухівкою вантажівка. Частково обвалилися два прогони автомобільної частини, було пошкоджено дорожнє полотно, а на залізничній гілці спалахнули паливні цистерни потяга. Спецоперацію організувала СБУ.
17 липня 2023 року міст знову атакували – цього разу українськими надводними дронами Sea Baby. Один автомобільний прогін було зруйновано, ще один пошкоджено.
12 серпня 2023 року поблизу переправи знову пролунали вибухи. Окупаційна влада екстрено перекрила рух і застосувала димову завісу.
Підводна операція 2025 року та атаки 2026-го
3 червня 2025 року СБУ вдарила по підводній частині мосту. Операцію готували кілька місяців: агенти замінували опори, а перший вибуховий пристрій активували о 04:44. За даними служби, цивільні не постраждали.
"Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли", – повідомила СБУ.
9 травня 2026 року біля Керченського мосту зафіксували спробу ураження катерами та морськими дронами. 14 і 26 червня 2026 року серія масованих атак морських і повітряних безпілотників спричиняла повне перекриття руху та кілометрові затори.
16 листопада Україна атакувала Кримський міст, пошкодивши дорожнє полотно щонайменше у 2 місцях. Тоді арка мосту вже отримала крен. Вночі 17 листопада після серії ударів вона впала остаточно. Разом із прогоном моста вона не тільки перекрила рух, а й обмежила судноплавство під мостом.
Що відомо про Кримський міст
Кримський міст завдовжки 19 кілометрів сполучає Керченський півострів в окупованому Криму з Таманським півостровом у Росії. Будівництво розпочали 2016 року, автомобільну частину відкрили 2018-го, пасажирське залізничне сполучення – 2019-го, вантажне – 2020-го.
Під час відкриття мосту Володимир Путін особисто сів за кермо вантажівки та представив переправу як здійснення історичної мрії.
Переправа забезпечує Росії прямий автомобільний і залізничний маршрут для підтримки військового угруповання на окупованому півострові. Після попередніх ударів росіяни посилили перевірки транспорту, встановили загородження проти надводних і підводних дронів, залучили протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби.
Як повідомляв "Телеграф", унаслідок удару Крим фактично опинився в блокаді. Залишилась тільки траса Р-280: російські війська використовують її як основний сухопутний коридор для пального, боєприпасів та інших військових вантажів. Влітку українські мідл страйки контролювали цей маршрут.