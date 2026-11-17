Жовтий наліт на фарах зникне без дорогого полірування: що потрібно зробити водіям
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Ацетон і сильні знежирювачі здатні назавжди зіпсувати поверхню
Пожовклі фари можна очистити білою зубною пастою, якщо пошкодження розташоване зовні. Вона діє як м’який абразив і знімає поверхневий шар окиснення. Після очищення пластик потрібно захистити від ультрафіолету.
Як пояснює Infobae, фари жовтіють, коли сонце й негода руйнують захисне покриття полікарбонату. Шорсткість на дотик вказує на зовнішнє пошкодження, а гладка поверхня за збереження мутності чи плям – на проблему всередині корпусу.
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Спочатку фару миють теплою водою з милом: розтирання сухого бруду дряпає пластик. Потім витирають мікрофіброю, а фарбу й краї навколо заклеюють малярною стрічкою, щоб уберегти кузов від випадкових подряпин.
Пасту наносять чистою тканиною або старою зубною щіткою, розтирають круговими рухами й залишають на кілька хвилин. Далі змивають чистою водою та добре висушують. Для сильнішої дії пасту змішують із харчовою содою в рівних частинах. На суху фару наносять віск або герметик з УФ-захистом: без нього окиснення повертається за кілька місяців.
Не слід використовувати засоби від комах, побутові аерозольні очищувачі, металеві губки та жорсткі абразивні мочалки. Якщо є тріщини, вода всередині або пошкоджений відбивач, домашнє очищення не допоможе – фару потрібно замінити.
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