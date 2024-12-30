Два роки ходив у масці. Як зараз виглядає хлопчик, якого мало не вбила ракета РФ

Дитина провела понад 100 днів у реанімації

Роману Олексіву, хлопчику, який 2022 року отримав 45% опіків тіла та втратив маму внаслідок ракетної атаки РФ по Вінниці, нарешті зняли компресійний одяг. Він носив маску майже два роки.

Про це повідомив батько дитини Ярослав Олексів на своїй сторінці в Instagram. На знімках Роман позує без синьої маски та рукавиць, які хлопчик носив тривалий час.

"Завдяки компресійній масці, рукавицям та колготам, стримувався інтенсивний ріст рубців, щоб полегшити надалі роботу над пластикою шкіри", — пише батько.

Він додає, що Роман переніс 27 операцій та понад 100 днів перебував у реанімації. Внаслідок атаки на Вінницю 14 липня 2022 року загинула мати Романа, 29-річна Галина. Тоді атака РФ забрала життя ще 25 цивільних українців.

За словами батька, Роман отримав численні опіки тіла і дивом вижив.

"Все його тіло було обпалене, ноги, сідниці. Коли він одразу виповзав після вибуху, то сідав на гаряче, обпалене каміння", — розповідав батько.

Додамо, що попри пережиті операції хлопчик продовжив активно проводити час. Він ходив до школи, брав участь у змаганнях з танців і навіть зустрівся з Папою Римським у Римі у 2023 році. У цей особливий момент Роман вручив Папі пам'ятний браслет та отримав від нього благословення.

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