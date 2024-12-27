За який час може долетіти до Києва та Дніпра "Іскандер-М", яким Росія вдарила по Запоріжжю

У разі ракетної загрози потрібно негайно спуститись до укриття

Увечері 26 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя балістичною ракетою з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Її запустили з тимчасово окупованого Криму.

РФ регулярно атакує Україну "Іскандерами". Ракети цього комплексу мають дуже високу швидкість, тому між оголошенням тривоги та можливим влучанням можуть пройти лише лічені хвилини.

Росіяни раніше атакували Київ цими ракетами з Брянської області. Відстань звідти до української столиці складає близько 400 км.

Як відомо, підлітний час ракети "Іскандер" на максимальну дальність в 500 км складає 238 секунд. Таким чином до Києва ракета може долетіти орієнтовно за 4 хвилини.

У випадку атаки на Дніпро росіяни запускають ракети з тимчасово окупованого Криму. А відстань з півострова до цього міста складає близько 300 км. Тому до Дніпра ракета може долетіти орієнтовно за 3 хвилини.

Варто зазначити, що ці підрахунки дуже приблизні. Точний час підльоту залежить від багатьох факторів, зокрема, від конкретної точки запуску ракети.

Ці ракети є складною ціллю для ППО, що робить їх особливо небезпечними. Тому у разі оголошення тривоги у вашому місті, наполегливо радимо не ігнорувати небезпеку та якомога швидше перейти до найближчого укриття.

Що відомо про "Іскандер-М"

Ракетний комплекс 9К720 "Іскандер" призначений для ударів по цілях, що розташовані в оперативній глибині. На відміну від крилатої ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М" – це балістика класу земля-земля. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Завдяки двигуну відбувається виштовхування ракети на вершину параболічної траєкторії. Щойно вона досягне найбільшої висоти, двигун вимикається, а ракета падає вниз.

"Іскандер-М" має високу точність завдяки інерціальній навігаційній системі та корекції за допомогою супутникового зв’язку. Це дозволяє йому уражати в ціль з круговим імовірним відхиленням від 10-30 м до 5-7 м (залежно від застосовуваної системи наведення) на відстані до 500 км.

"Іскандер-М" може бути запущений через дуже короткий інтервал часу. Швидкість ракет становить 2100 м/с.

Маса бойової частини – 480 кг. Але вона може бути зменшена для досягнення більшої дальності. Може встановлюватися касетна, осколково-фугасна та бетонобійна бойова частина.

Для збиття ракети "Іскандер-М" потрібно використовувати передові системи протиракетної оборони, серед яких Patriot. Проте збиття цієї цілі вимагає своєчасного виявлення, точного відстеження та ефективного перехоплення.

Нагадаємо, 20 грудня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Росіяни атакували українську столицю балістичними ракетами "Іскандер-М", які запускали з Брянської області.