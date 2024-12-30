Два года ходил в маске. Как сейчас выглядит мальчик, которого чуть не убила ракета РФ

Ребенок провел более 100 дней в реанимации

Роману Алексиву, мальчику, который в 2022 году получил 45% ожогов тела и потерял маму в результате ракетной атаки РФ по Виннице, наконец-то сняли компрессионную одежду. Он носил маску почти два года.

Об этом сообщил отец ребенка Ярослав Олексов на своей странице в Instagram. На снимках Роман позирует без синей маски и перчаток, которые носил долгое время.

"Благодаря компрессионной маске, рукавицам и колготам сдерживался интенсивный рост рубцов, чтобы облегчить в дальнейшем работу над пластикой кожи", — пишет отец.

Он добавляет, что Роман перенес 27 операций и более 100 дней находился в реанимации. В результате атаки на Винницу 14 июля 2022 года погибла мать Романа, 29-летняя Галина. Тогда атака РФ унесла жизни еще 25 гражданских украинцев.

По словам отца, Роман получил многочисленные ожоги тела и чудом выжил.

"Все его тело было обожжено, ноги, ягодицы. Когда он сразу выползал после взрыва, то садился на горячие, обожженные камни", — рассказывал отец.

Добавим, что, несмотря на пережитые операции, мальчик продолжил активно проводить время. Он ходил в школу, участвовал в соревнованиях по танцам и даже встретился с Папой Римским в Риме в 2023 году. В этот момент Роман вручил Папе памятный браслет и получил от него благословение.

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