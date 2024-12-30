Бронювання священників від мобілізації: коли і як буде діяти механізм

Визначати критерії буде окрема служба

Визначення категорій та критеріїв для бронювання священнослужителів від мобілізації покладено на Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Також вона має розробити механізм бронювання та запобігання можливим зловживанням.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів голова ДЕСС Віктор Єленський. Він наголосив, що буде видано відповідний наказ, у якому буде визначено, як саме буде здійснюватися бронювання, а також, які категорії священнослужителів матимуть на це право.

"До цього питання потрібно підійти всебічно, тому що у священнослужителів інакша модальність діяльності. Деякі з них служать у дуже маленьких громадах. Тому це все потрібно як слід продумати", — наголосив Єленський.

Він також повідомив, що у священнослужителів православних церков, а також УГКЦ можуть бути відповідні посвідчення, або указ правлячого архієрея, які вони можуть пред'явити представникам ТЦК під час перевірки документів. Водночас, за словами голови ДЕСС, такі документи не є підставою для бронювання.

Своєю чергою представник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у коментарі "Телеграфу" пояснив, що ТЦК бронюванням не займаються. За його словами, це роблять керівники підприємств.

"ТЦК в процесі бронювання є кінцевими отримувачами інформації. До нас лише приходить інформація про бронювання. Безпосередньо бронюванням ми не займаємося — це все йде через Мінекономіки", — наголосив він.

Представник ТЦК розповів, що підприємство збирає список своїх військовозобов'язаних працівників (зазвичай не більше 50 відсотків) і подає його на затвердження по вертикалі. Потім довідка про бронювання спускається по цій вертикалі у зворотному напрямку і видається на руки працівнику, який вже є заброньованим, але щоб ця інформація з'явилася в реєстрі "Оберіг", потрібно про це повідомити в ТЦК.

Варто зазначити, що в одній з православних церков відмовилися коментувати ситуацію з бронюванням. Проте в Інституті релігійної свободи пояснили, що порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачає, що:

бронюванню будуть підлягати усі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС);

на священнослужителів не поширюватиметься обмеження щодо бронювання не більше половини працівників;

для релігійних організацій з метою бронювання священнослужителів виключено обмеження по зарплаті 20 тисяч грн;

юридичні особи – релігійні організації, не будуть вноситися до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних;

бронювання або анулювання відстрочки для священнослужителів здійснюється засобами порталу "Дія" за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою ДЕСС;

про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою ДЕСС; надана відстрочка підлягає анулюванню в разі звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою — релігійною організацією).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів. Також релігійні організації уряд вніс до списку критично важливих.