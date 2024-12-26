Бронювання співробітників через "Дію" знову доступне: як це працює

Результат буде відомий протягом 72 годин

На порталі "Дія" відновили послугу електронного бронювання. Тепер критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників дистанційно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Ця опція покликана спростити процес бронювання і зробити його більш технологічним.

Як працює електронне бронювання у "Діє"

Забронювати своїх працівників від мобілізації можуть лише ті підприємства, які забезпечують потреби Сил оборони або визначені як критично важливі. Список таких підприємств формують міністерства та обласні військові адміністрації.

Далі керівник підприємства подає в "Дію" список співробітників, яких він хоче забронювати. Завірити заяву необхідно електронним підписом.

Потім "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і протягом 72 годин перевіряє їх на відповідність вимогам. За цей час система автоматично встановлює, чи є дані співробітника в реєстрі "Оберіг" і чи офіційно вони працевлаштовані на конкретному підприємстві.

"Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь надходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", — йдеться у повідомленні.

У разі, якщо перевірка пройшла успішно, інформація про бронювання одразу з’явиться у додатку "Резерв+". Згодом можна буде отримати виписку про бронювання. Вона стане доступною на порталі "Дія".

Якщо керівнику відмовлять у бронюванні, інформація про це з’явиться у його особистому кабінеті на порталі "Дія". Там також зазначать причину негативного рішення.

Нагадаємо, в Україні продовжать бронювання від мобілізації на один місяць. Проте кінцевий термін не перевищуватиме 28 лютого 2025 року. Причиною такого рішення стала масштабна кібератака на державні реєстри.

При цьому, продовження торкнеться бронювань, які були видані Міністерством економіки або через портал "Дія".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому відстрочка через "Резерв+" може бути недоступною багатодітному батькові. Це може статися одразу з кількох причин.