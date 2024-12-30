Бронирование священников от мобилизации: когда и как будет действовать механизм

Определять критерии будет отдельная служба

Определение категорий и критериев для бронирования священнослужителей от мобилизации возложено на Государственную службу по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Также она должна разработать механизм бронирования и предотвращения возможных злоупотреблений.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава ДЭСС Виктор Еленский. Он подчеркнул, что будет издан соответствующий приказ, в котором будет определено, как именно будет осуществляться бронирование, а также, какие категории священнослужителей будут иметь на это право.

"К этому вопросу нужно подойти всесторонне, потому что у священнослужителей иная модальность деятельности. Некоторые из них служат в очень маленьких общинах. Поэтому это все нужно как следует продумать", — подчеркнул Еленский.

Он также сообщил, что у священнослужителей православных церквей, а также УГКЦ могут быть соответствующие удостоверения или указ правящего архиерея, которые они могут предъявить представителям ТЦК во время проверки документов. В то же время, по словам главы ДЭСС, такие документы не являются основанием для бронирования.

В свою очередь представитель одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в комментарии "Телеграфу" пояснил, что ТЦК бронированием не занимаются. По его словам, это делают руководители предприятий.

"ТЦК в процессе бронирования являются конечными получателями информации. К нам только приходит информация о бронировании. Непосредственно бронированием мы не занимаемся — это все идет через Минэкономики", — подчеркнул он.

Представитель ТЦК рассказал, что предприятие собирает список своих военнообязанных работников (обычно не более 50 процентов) и представляет его на утверждение по вертикали. Затем справка о бронировании спускается по этой вертикали в обратном направлении и выдается на руки уже забронированному работнику, но чтобы эта информация появилась в реестре "Оберег", нужно об этом сообщить в ТЦК.

Следует отметить, что в одной из православных церквей отказались комментировать ситуацию бронированием. Однако в Институте религиозной свободы объяснили, что порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривает, что:

бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС);

на священнослужителей не будет распространяться ограничение бронирования не более половины работников;

для религиозных организаций в целях бронирования священнослужителей исключено ограничение по зарплате 20 тысяч грн;

юридические лица – религиозные организации, не будут вноситься в Единый перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для бронирования военнообязанных;

бронирование или аннулирование отсрочки для священнослужителей осуществляется средствами портала "Дия" по спискам или заявлением в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемых уполномоченным лицом ДЭСС;

об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемых уполномоченным лицом ДЭСС; предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае освобождения от должности священнослужителя (по заявлению ДЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемого на основе информации, предоставленной юридическим лицом — религиозной организацией).

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей. Также религиозные организации правительство внесло в список критически важных.