Новий рік буде нелегким: "Квартал 95" висміяв Байдена та Трампа у пародії на Зеленського (відео)

Відео облетіло соціальні мережі

Творче об’єднання "Квартал 95" записало пародію на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського — туди включили також президента США Джо Байдена та "нового-старого" президента США Дональда Трампа.

Відео опублікували українські Telegram-канали. У записі брали участь актори "Студії Квартал 95" Юрій Великий, Євген Кошовий та Юрій Ткач — вони виконали ролі Володимира Зеленського, Джо Байдена та Дональда Трампа відповідно.

Артисти висміяли у пародії американських політиків за їхню манеру поведінки, а також пригадали їм затягування з постачанням зброї для України.

"Наступний рік буде… не легше. А ще пам’ятали, що цей рік якось дуже довго йшов. Відходить рік старого дракона і приходить рік рудого, хитро зачесаного змія", — так сказав Юрій Великий в образі Зеленського, натякаючи на Байдена та Трампа.

Також у пародії згадали про заслуги українських спортсменів, таких як Ольга Харлан та Олександр Усик. Водночас і тут не обійшлося без натяків на політику та війну між Росією та Україною.

"Україна — це демократична республіка. Тому хочеться вірити, що Новий рік якось вплине на китайський Новий рік. Щоб той, у свою чергу, примусив російський гнилий рік завершити те, що він коїть вже третій, точніше одинадцятий рік", — сказав Юрій Великий. в образі Володимира Зеленського, натякаючи на Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив, що в 2025 році для нашої країни буде більше успіху, тоді як Росії доведеться приймати складні рішення.