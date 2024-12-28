Зеленський жорстко пройшовся по Фіцо через погрози зупинити імпорт електрики в Україну

Це рішення пошкодить і інтересам Словаччини, впевнений Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози президента Словаччини Фіцо зупинити імпорт електроенергії у відповідь на непродовження транзиту російського газу нашою територією. Зокрема, глава держави вважає, що Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України.

І відбувається це все за рахунок інтересів народу Словаччини. Про це президент Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах.

"Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахедами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики", — пояснює президент і зазначає, що блекауту вдалось уникнути завдяки роботі енергетиків та партнерів.

Фіцо підтримує російську агресію, і це абсолютно аморально, каже Зеленський. Через політику Фіцо словаки залишились без грошової компенсації, яку запропонувала Україна за втрату транзиту російського газу. Крім того, на імпорті електрики в Україну Словаччина заробляла щонайменше 200 млн доларів за рік, і цих грошей в бюджеті недорахуються.

"По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", — йдеться у повідомленні глави держави.

Наразі серед всього імпорту електрики в Україну йде 19% зі Словаччини. Україна працює з партнерами щодо збереження необхідного обсягу постачання, та Словаччина також є частиною єдиного енергоринку Європи. Ця неповага до європейських правил може стати причиною розриву стосунків чинної влади Словаччини зі спільнотою Європи, каже Зеленський.

Також "Телеграф" писав про те, що в Європі жорстко розкритикували Фіцо за візит до Путіна. Словацькому прем'єру дорікнули за зв'язки з РФ.