Байден оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги. Що в нього входить

Він доручив швидко доставити зброю

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні майже 2,5 мільярда доларів. Ці кошти підуть на безпекову допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Білого дому. За словами Байдена, ця сума включає додатковий пакет для підтримки українських військових на 1,25 мільярда доларів США та пакет в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів США, який передбачає постачання засобів протиповітряної оборони, артилерії та інших критичних систем озброєння.

"Сьогодні я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. Після того, як Росія почала напад на Україну в лютому 2022 року, Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати український народ, і моїм головним пріоритетом було надання Україні підтримки, необхідної для перемоги", — наголосив президент США.

Байден наголосив, що Міністерство оборони США виділило всі залишки коштів в рамках USAI, виділених Конгресом у доповненні, яке він підписав у квітні. Президент США зазначив, що його адміністрація повністю використовує фінансування, виділене Конгресом.

"Я доручив моїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу, включно зі списанням американської техніки для України, швидкою доставкою її на поле бою, а потім відродженням оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів нової зброї. Міністерство оборони перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну цієї зими. Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді", — підсумував Байден.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.