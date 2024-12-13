Трамп уже веде переговори з Байденом та Україною про мир: NBC News дізнався деталі

Україні можуть надати гарантії безпеки в обмін на відмову від НАТО

Команда "старого нового" президента США Дональда Трампа веде переговори з командою Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського про припинення російсько-української війни та встановлення миру.

Про це повідомляє NBC News. За даними американських ЗМІ, Трамп серйозно має намір закінчити війну перед своєю інавгурацією, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Водночас, у команді Трампа ще не представили Україні конкретний мирний план.

Також Трамп натякав, що може скоротити військову допомогу Україні або запровадити обмеження на використання ЗСУ далекобійних ракет американського виробництва по території Росії.

Попри обіцянки Трампа швидко покласти край війні, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати президента Росії Володимира Путіна припинити війну, оскільки російські війська просуваються на сході України. Також невідомо, чи була розмова команди Трампа з адміністрацією у Кремлі щодо закінчення війни.

Ймовірно, Україні можуть запропонувати нові гарантії безпеки в обмін на відмову Києва від євроатлантичної інтеграції, зазначають у ЗМІ.

Раніше політолог Олег Саакян назвав "Телеграфу" три причини, які змусять Путіна піти на переговори.