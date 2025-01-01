Это можно сделать даже из-за границы. Юрист объяснил, как обжаловать штраф от ТЦК

Это нужно сделать оперативно

В случае несоблюдения гражданами призывного возраста правил военного учета их могут оштрафовать. Это касается и тех, кто находится за границей.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, пишет РБК-Украина. Он объяснил, какими могут быть последствия неуплаты штрафа и как его обжаловать.

"Неуплата штрафа может привести к начислению пени за каждый день. Также ТЦК может обратиться в исполнительную службу, чтобы открыть производство по принудительному взысканию штрафа или даже наложить арест на имущество в Украине", — подчеркнул юрист.

Также он отметил, что тем, кто не заплатит штраф, могут запретить въезд в Украину. Информацию о неуплате штрафа передадут пограничной службе.

В то же время Франчук рассказал, что находящиеся за рубежом граждане могут обжаловать штраф от ТЦК. По его словам, в Украине уже есть подобные прецеденты.

"После получения постановления о штрафе важно немедленно начать процедуру обжалования, поскольку на это отведено всего 10 дней. Рекомендую привлечь квалифицированного юриста в Украине для представления ваших интересов в суде и взаимодействия с ТЦК. Предоставление документов, подтверждающих ваше пребывание за границей, может быть весомым аргументом во время обжалования штрафа", — пояснил юрист

В то же время он отметил, что неявка в ТЦК по повестке может привести не только к административному штрафу, но и к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Поэтому, если человек получил повестку, находясь за границей, крайне важно принять меры по урегулированию ситуации.

Для обжалования штрафа ТЦК, находясь за границей, юрист посоветовал оформить доверенность на представительство ваших интересов в Украине. Доверенность должна быть нотариально удостоверена в консульском учреждении Украины в стране вашего пребывания или апостилирована, если страна присоединилась к Гаагской конвенции.

Франчук отметил, что представитель по доверенности может подать заявление об обжаловании штрафа в ТЦК, который его выписал. В заявлении необходимо указать:

персональные данные лица, на которое наложен штраф;

реквизиты постановления о наложении штрафа (номер, дата);

причины, по которым вы считаете штраф неправомерным (например, нахождение за границей и наличие документального подтверждения);

доказательства, подтверждающие ваши доводы (копии документов о пребывании за границей, доверенность).

По словам юриста, если решение ТЦК по вашему заявлению будет отрицательным, вы можете обжаловать его в суде. Иск в суд также может подать ваш представитель по доверенности. Срок по обжалованию решения ТЦК в суде составляет 10 дней с момента получения решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда должен прийти штраф от ТЦК, если мужчина не явился по повестке.