Після виключення з обліку ТЦК вимагає повторно стати на нього: що робити

Вимагають це з метою підтвердження непридатності

У разі, якщо військовозобовʼязаного громадянина України, було виключено з обліку, то повторно на нього ставати, аби підтвердити свою непридатність, не потрібно.

Про це пише адвокатка Дарʼя Тарасенко. Вона також пояснює детально на прикладі клієнтського кейсу, чому у подібних діях нема потреби.

"Мій клієнт був визнаний непридатний та виключений з обліку Сєвєродонецьким ТЦК та СП задовго до початку повномасштабного.

І хоча Сєвєродонецький ТЦК та СП був евакуйований, тепер, посилаючись на знищення особових справ, ТЦК та СП вимагав, щоб мій клієнт знову став на військовий облік, знову пройшов ВЛК — і вже за результатом ВЛК буде вирішуватись питання виключення з обліку. Така ситуація — розповсюджена", — зазначає адвокатка.

Вона зазначає, що ТЦК та СП посилаються на "алгоритм уточнення даних громадян, які перебувають на військовому обліку", але цей "алгоритм" не є нормативно-правовим актом і навіть недоступний для ознайомлення у відкритому доступі.

Як пише Дарʼя Тарасенко, у цьому алгоритмі ніби-то зазначено: "У разі звернення до РТЦК та СП або їх відділів громадян, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, яким надано статус внутрішньо переміщеної особи, РТЦК та СП зобов’язані взяти їх на військовий облік за письмовою заявою, занести необхідні відомості до Реєстру та провести уточнення даних.

У разі, якщо такі особи нададуть військово – обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров’я, але такі відомості відсутні в Реєстрі, такі громадяни беруться на військовий облік та направляються для проходження медичного огляду військово – лікарською комісією, за результатами якої приймається відповідне рішення про придатність до військової служби".

Адвокатка зазначає, що, оскільки цей "алгоритм" не є нормативно-правовим актом, оскаржити його неможливо, і доводиться боротись не із ситуацією загалом, а вирішувати кожну конкретну проблему індивідуально.

Ба більше, вона отримала позитивне рішення суду по клієнтові.

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