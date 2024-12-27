Штраф від ТЦК може бути анульований, але за певних обставин

Якщо чоловік не прийшов до ТЦК через поважні причини, то він має право на те, аби не платити штраф

Якщо чоловік порушує правила військового обліку, то він несе адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від ТЦК. Однак у деяких випадках його можна не сплачувати.

Штраф може бути анульовано, якщо особа буде визнана невинною у вчиненні порушення правил мобілізації. Про це пояснила керівник практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан у коментарі для "РБК-Україна".

За її словами, порушника не покарають у випадку поважних причин, через які він не явився до ТЦК за повісткою. Це може бути:

перешкода стихійного характеру;

хвороба особи із документальним підтвердженням;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили особу можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича або близького родича його дружини (чоловіка).

Такі випадки мають бути підтверджені документально або доказаними.

"Проте важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких причин, інакше прийдеться оскаржувати накладений штраф та подавати відповідні докази вже до суду", — зауважила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли штраф за порушення військового обліку від ТЦК може перерости у кримінальну відповідальність.