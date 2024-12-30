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Останній день продовження дії броні. Що треба для цього зробити, розповіла адвокатка

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Бронювання та мобілізація Новина оновлена 30 грудня 2024, 11:35
Бронювання та мобілізація. Фото Колаж "Телеграфу"

До ТЦК йти не треба

Уже 30 грудня Міноборони України мало внести зміни у реєстри заброньованих військовозобов'язаних осіб, де має бути актуальна дата чинності броні. Аби її побачити людина має оновити військово-обліковий документ.

Про це розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, це можна зробити онлайн у "Резрв+" чи "Дії".

"Усі броні, які були чинні станом на 19 грудня, автоматично продовжуються ще на місяць. Але не довше ніж до початку лютого", — каже правознавиця.

Тарасенко каже, що після оновлення військово-облікового документа онлайн людина має побачити нову дату дії броні. Проте, якщо у документі з'явилась помилка чи не правильно вказана дата — це слід виправити.

Що робити, якщо у військовому квитку неправильна чи неактуальна дата броні

За словами адвокатки, спершу треба оновити документ в застосунку "Резерв+" чи "Дія". І знову перевірити усі дані, аби вони були коректно вказані.

"Якщо це не допомогло, слід звернутись до територіального центру комплектування (ТЦК) з письмовою заявою з проханням актуалізувати інформацію у реєстрі, зокрема дату бронювання", — каже Тарасенко.

Вона наголосила, що правильно оформлений військо-обліковий документ з актуальною датою бронювання — захист від незаконної мобілізації громадян.

Нагадаємо, не всі українці зможуть стати на військовий облік за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штраф від ТЦК може бути анульований, але за певних обставин.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Бронювання #ТЦК