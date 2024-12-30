Останній день продовження дії броні. Що треба для цього зробити, розповіла адвокатка

До ТЦК йти не треба

Уже 30 грудня Міноборони України мало внести зміни у реєстри заброньованих військовозобов'язаних осіб, де має бути актуальна дата чинності броні. Аби її побачити людина має оновити військово-обліковий документ.

Про це розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, це можна зробити онлайн у "Резрв+" чи "Дії".

"Усі броні, які були чинні станом на 19 грудня, автоматично продовжуються ще на місяць. Але не довше ніж до початку лютого", — каже правознавиця.

Тарасенко каже, що після оновлення військово-облікового документа онлайн людина має побачити нову дату дії броні. Проте, якщо у документі з'явилась помилка чи не правильно вказана дата — це слід виправити.

Що робити, якщо у військовому квитку неправильна чи неактуальна дата броні

За словами адвокатки, спершу треба оновити документ в застосунку "Резерв+" чи "Дія". І знову перевірити усі дані, аби вони були коректно вказані.

"Якщо це не допомогло, слід звернутись до територіального центру комплектування (ТЦК) з письмовою заявою з проханням актуалізувати інформацію у реєстрі, зокрема дату бронювання", — каже Тарасенко.

Вона наголосила, що правильно оформлений військо-обліковий документ з актуальною датою бронювання — захист від незаконної мобілізації громадян.

Нагадаємо, не всі українці зможуть стати на військовий облік за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штраф від ТЦК може бути анульований, але за певних обставин.