На Франківщині спалахнув санаторій для лікування туберкульозу: евакуювали понад 100 людей (відео)

Площа пожежі становила близько 150 квадратних метрів.

Вранці 1 січня в Івано-Франківській області спалахнув санаторій. З будівлі довелося евакуювати понад 100 людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. За її даними, подія сталася в селі Ворохта приблизно о 8 ранку. На місце подій негайно поспішили рятувальники, які встановили, що горить покрівля на площі 150 квадратних метрів і в найкоротші терміни повністю ліквідували пожежу.

В той самий час пожежники евакуювали з палаючої будівлі 102 людини, серед яких 10 дітей та 7 співробітників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили у сусідньому корпусі.

"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що, судячи з фото, йдеться про санаторій "Гірське повітря".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Печерському районі Києва, де уламки російського дрону впали на житловий будинок, була пошкоджена квартира професора та нейробіолога Ігоря Зими. Нині він не виходить на зв’язок.

Також кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як зараз виглядає багатоповерхівка у Печерському районі, яка постраждала внаслідок атаки дронів. На фото видно, що значною мірою постраждала частина верхнього поверху.