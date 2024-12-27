В одному з районів Києва пролунав вибух та почалася пожежа (відео)

Деталі інциденту з'ясовуються

У п'ятницю, 27 грудня, близько 6:40 у Святошинському районі Києва пролунав вибух. Пізніше з'явилася інформація про пожежу.

Як повідомили місцеві Телеграм-канали, на одному з перехресть загорілася автівка. Зазначається, що внаслідок цього міг пролунати вибух.

Водночас у місцевих чатах мешканці району пишуть, що близько 6:40 почули вибух. Один з них припустив, що міг вибухнути генератор, а згодом вогонь перекинувся на припаркований поруч автомобіль.

Також у мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано палаючий автомобіль. Де саме стався інцидент, не повідомляється. Проте очевидці пишуть, що на місце вже прибули пожежники та медики.

Наразі офіційна інформація про інцидент відсутня. Столична поліція на ДСНС поки не повідомляли про цю пожежу.

Нагадаємо, у Києві затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі відділення "Укрпошти" у Святошинському районі за вказівкою з Росії. За попередніми даними слідства, неповнолітній погодився на злочин через обіцянку заробітку — він розбив двері пошти та підпалив приміщення.