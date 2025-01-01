В Ивано-Франковской области загорелся санаторий для лечения туберкулеза: эвакуировали более 100 человек (видео)

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров

Утром 1 января в Ивано-Франковской области загорелся санаторий. Из здания пришлось эвакуировать более 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По её данным происшествие произошло в селе Ворохта примерно в 8 утра. На место событий незамедлительно поспешили спасатели, которым установили, что горит кровля на площади 150 квадратных метров и в кратчайшие сроки полностью ликвидировали пожар.

Вместе с этим пожарные эвакуировали из горящего здания 102 человека, среди которых 10 детей и 7 сотрудников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.

"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, судя по фото, речь идет о санатории "Горный воздух".

Напомни, ранее мы писали о том, что в Печерском районе Киева, где обломки российского дрона упали на жилой дом, была повреждена квартира профессора и нейробиолога Игоря Зимы. Сейчас он не выходит на связь.

Также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как сейчас выглядит многоэтажка в Печерском районе, которая пострадала в результате атаки дронов. На фото видно, что значительно пострадала часть верхнего этажа.