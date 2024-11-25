На Донбасі планують відремонтувати дорогу неподалік фронту за майже 4 млн гривень

Планується повністю поміняти асфальт та прибрати сміття

У Покровському районі Донецької області, де продовжується наступ російських військ, планують провести ремонт автомобільної траси з асфальтобетонним покриттям.

Про це йдеться на порталі закупівель zakupivli.pro. Роботу з ремонту автодороги з асфальтобетонним покриттям, яка розташована біля траси Т0514 та проходить через село Золотий Колодязь на землях Шахівської сільради, планують завершити до 31 грудня 2024 року.

Очікувана сума робіт — 3 900 000,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість. Замовником торгів виступила Шахівська сільська рада.

У тендерній документації зазначено такі види робіт, які плануються здійснити:

знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм;

улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного;

улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового;

ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2;

ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2;

навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3;

перевезення сміття до 10 км.

Село Золотий Колодязь, через яке проходить ділянка траси Т0514, розташоване на півночі Донецької області. До російсько-української війни тут проживало 910 осіб (дані перепису населення 2001 — Ред.). У селі Шахове, яке до декомунізації називалося Октябрське, проживало 899 осіб (дані перепису населення 2001 року – Ред.).

Траса Т0514 проходить по території Покровського та Краматорського районів та є автотрасою територіального значення в Донецькій області. Її загальна довжина – 59,4 км: вона проходить через Лиман – Райгородок – Слов’янськ – Краматорськ – Добропілля.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на території Краматорського району Донецької області вирішили відремонтувати ділянку автомобільної дороги загальною протяжністю 15,6 км. Очікувана вартість робіт становить 112,5 мільйона гривень.