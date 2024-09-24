Їдуть з маленькими дітьми та домашніми тваринами: як відбувається евакуація з Покровська (ексклюзивний репортаж)

У Покровську залишаються ще тисячі людей

Ситуація на Покровському напрямі поступово погіршується, а сам Покровськ дедалі частіше стає метою російських обстрілів. Через це із міста продовжують евакуювати мирних мешканців.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Павлограді (Дніпропетровська область), куди біженці змушені діставатися автобусами. Залізничного сполучення з Покровськом уже немає.

Павлоград своєю чергою використовується як перевалковий пункт, де люди пересідають на потяги, щоб рушити далі на захід.

До об'єктива потрапили люди, які будуть доставлені потягом до Чернівців. Багатьом із них довелося залишити свої будинки з маленькими дітьми на руках, інші забрали домашніх тварин.

Минулого місяця влада Донецької області оголосила про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтових населених пунктів. Проте станом на 18 вересня у Покровську залишалося близько 16 тисяч мирних жителів, із яких 177 дітей.

При цьому з міста та інших прифронтових населених пунктів уже вивезли понад 30 тисяч осіб, з яких понад 3,5 тисячі дітей.

Як повідомлялося раніше, кореспондент "Телеграфа" раніше побував у самому Покровську. Місто вже зазнало суттєвих пошкоджень, але люди продовжують там жити і робити свою рутинну роботу.