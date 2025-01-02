Без света и воды , но с благоустройством? Власти Покровска, к которому приближается враг, удивили планами на 2025 год

Финансовая поддержка средств массовой информации обойдется бюджету города в 14 млн. 558 тыс. гривен

Город Покровск в Донецкой области, вокруг которого ведутся ожесточенные бои, что привело к значительным разрушениям, в бюджете на 2025 год имеет сомнительные расходы. К примеру, власти запланировали десятки миллионов гривен на благоустройство территорий, деятельность водопроводно-канализационного хозяйства, а также производство и поставку тепловой энергии.

"Телеграф" изучил решение о бюджете и выяснил, на что будет тратиться деньги громады, которая находится под угрозой если не захвата, то блокирования.

После взятия под контроль Авдеевки в феврале 2024 года враг существенно продвинулся на Донецком направлении. Соответственно, его следующей целью стал Покровск – город, который называют "западными воротами Донбасса". Из-за постоянных массированных обстрелов масштабы разрушений от месяца к месяцу увеличивались. А в конце декабря Покровск окончательно превратился в город-призрак, над улицами которого постоянно кружат вражеские дроны, и где почти не стихает канонада. Основная масса местного населения эвакуировалась в более безопасные регионы, хотя до сих пор люди остаются и в самом городе (27 декабря сообщалось о ранении двух пожилых женщин), и на территории района (28 декабря местную жительницу с двумя детьми эвакуировали из с. Гришино, расположенного в 10 километрах от линии боевых действий).

По данным Покровской городской военной администрации, на конец года было повреждено или разрушено 70% жилой застройки, 80% социальных и 95% промышленных объектов. "В городе отсутствуют электро-, газо-, тепло- и водоснабжение", – говорится в сообщении на официальном сайте.

На фоне такой статистики странно выглядят планы по распределению бюджета территориальной громады, в которую помимо Покровска входят и другие населенные пункты. Финансовый документ был утвержден распоряжением главы Покровской ГВА №2360рг от 23 декабря 2024 года. В частности, на обеспечение деятельности по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии предусмотрено 29 млн. 299 тыс. гривен в год. Еще 73 млн. 108 тыс. должно быть направлено на обеспечение деятельности водоканализационного хозяйства. Значительные суммы, да и насколько целесообразно их выделение, если инфраструктура в городе фактически уничтожена и доступ к ней в ближайшей перспективе коммунальщики вряд ли получат.

Почти 200 млн. гривен – расходы Покровской громады на жилищно-коммунальную сферу

Также сомнительно выглядит возможность осуществлять в 2025 году мероприятия по благоустройству, на которые на год предусмотрено 34 млн. человек. 42 тыс. гривен. Хотя весной и летом этого года в Покровске еще активно работали сотрудники КП "Многоотраслевое коммунальное предприятие". Например, белили бордюры в апреле, несколько раз за летний сезон скашивали траву, а также сажали и ухаживали за цветами, что, в частности, зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Но с того времени линия фронта настолько приблизилась к городу, что сейчас стоит вопрос о его существовании, что также исключает возможность проведения каких-либо работы на его территории.

К перечню спорных расходов можно также отнести реализацию других мер социально-экономического развития территории (без указания каких именно). На это планируется направить 6 млн. 638 тыс. гривен и еще 1 млн. 79 тыс. гривен (предусмотрены для разных распорядителей средств – Жилищно-коммунального отдела и Департамента финансово-экономической политики и управления активами). Кроме того, финансовая поддержка средств массовой информации обойдется бюджету в 14 млн. 558 тыс. гривен.

Среди серьезных статей расходов на следующий год также заработные платы должностных лиц – 41,9 млн. гривен Покровской МВА и еще 19,2 млн. гривен – Покровского горсовета. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия – 98,6 млн. гривен. 146,9 млн. гривен потратит бюджет на образование, 15,2 млн. гривен – на учреждения здравоохранения, 41,8 млн. гривен – социальную сферу.

"Телеграф" обратился к руководству Покровской городской военной администрации с запросом, чтобы получить разъяснение, почему в бюджете остались расходы на благоустройство и коммунальное хозяйство.

Как ранее сообщал "Телеграф", до 31 декабря в Покровском районе Донецкой области планировалось провести ремонт автомобильной трассы с асфальтобетонным покрытием, на это планировалось потратить почти 4 млн. гривен.